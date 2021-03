PlayStation 5 kupisz dziś na polskim Amazonie

Sprzęt ponownie dostępny.

Właśnie pojawiła się okazja, aby kupić PlayStation 5 z oficjalnego źródła. Niedawny debiut sklepu Amazon w Polsce odbił się szerokim echem, ale na platformie nie pojawiły się specjalne promocje z okazji wejścia na nasz rynek. Okazuje się jednak, że gigant rynku e-commerce może wygrywać z innymi szeroką dostępnością produktów i sprawną dostawą.W ofercie Amazon.pl kolejny raz pojawiła się poszukiwana przez wielu konsola Sony PlayStation 5. Do sprzedaży trafiły zestawy z grą PS5 Marvel’s Spider Man Miles Morales Ultimate Edition. Warto zauważyć, że najtańsza opcja to zakup Playstation 5 Digital + PlayStation Plus 12 miesięcy + PlayStation Live Card PSN 100 PLN za 2229 zł. Poniżej prezentujemy aktualnie dostępne oferty: