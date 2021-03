Kingston Digital wprowadza nowe dyski SSD NVMe PCIe z serii NV1

Kingston wprowadza na rynek dyski SSD NVMe PCIe z serii NV1. Dzięki dużej wydajności w jednostronnym module z interfejsem M.2 modelto ciekawy dysk klasy podstawowej dla użytkowników laptopów i małych komputerów PC, którzy zaczynają swoją przygodę z dyskami NVMe.NV1 to solidne rozwiązanie pamięci masowej o pojemności nawet 2 TB. Zapewnia odczyt/zapis z prędkością sięgającą odpowiednio, działa więc trzykrotnie szybciej niż dysk SSD SATA. Według producenta, NV1 zużywa mniej energii, emituje mniej ciepła oraz skraca czas ładowania oprogramowania i danych. Dzięki temu idealnie nadaje się dla użytkowników, którzy kładą nacisk na szybkość reagowania i błyskawiczny dostęp do danych, lecz dysponują systemami o ograniczonej ilości miejsca.Dyski NV1, dostępne w wersjach o pojemności, są objęte ograniczoną 3-letnią gwarancją i bezpłatnym wsparciem technicznym. Wyróżniają się przy tym niezawodnością, z której słynie marka Kingston.Jak wynika z danych firmy badawczej Forward Insights, w 2020 r. na całym świecie sprzedano ponad 20 mln dysków SSD marki Kingston. Jako jeden z największych dostawców dysków SSD na świecie, firma Kingston wprowadziła też do swojej oferty dyskw wersji mSATA, co umożliwi wykorzystanie tego urządzenia w modernizacji starszych laptopów.Źródło: Kingston