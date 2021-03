RTV Euro AGD to teraz sklep spożywczy. Jest otwarty mimo obostrzeń

Co się dzieje?



Polska krajem absurdów. Polak potrafi. Polak Polakowi Polakiem. Te powiedzenie nie wzięły się znikąd. Wystarczy spojrzeć na to, co wyprawia się obecnie w obrębie granic naszego kraju. Okazuje się, że z nakładanych przez polski rząd obostrzeń związanych z trwającą pandemią nic nie robią sobie nie tylko niektórzy mali przedsiębiorcy. Jak gdyby nigdy nic działa część sklepów RTV Euro AGD, które określają się mianem sklepów spożywczych. Oczywiście w dalszym ciągu da się w nich kupić przede wszystkim elektronikę.



RTV Euro AGD działa - dlaczego?

Od 27 marca w Polsce trwa częściowy lockdown, który obejmuje między innymi sklepy z elektroniką otwarte w obrębie galerii handlowych. Tymczasem, w serwisie Wykop.pl pojawił się niedawno przykład działającego sklepu RTV Euro AGD w galerii w Pabianicach.





Źródło: Wykop.pl

"Wszystkie sklepy naszej sieci działają zgodnie z obowiązującymi przepisami"

"Część sklepów (...) ma aktualnie tak zbudowaną strukturę oferty dla naszych klientów, aby była ona zgodna z obowiązującym rozporządzeniem, według którego dozwolony jest handel detaliczny środkami czystości i środkami chemicznymi związanymi z eksploatacją i utrzymaniem asortymentu AGD, sprzedaż wyrobów medycznych, które w naszym przypadku obejmują m.in. takie produkty, jak termometry, ciśnieniomierze, pulsoksymetry"

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach przeważającej struktury oferty w sklepach RTV EURO AGD aktualnie świadczone są również usługi logistyczne, w tym wydawanie towarów nabywanych w kanałach sprzedaży online, usługi bankowe – aktualnie mamy atrakcyjną ofertę ratalną na towary z naszego asortymentu oraz prowadzimy sprzedaż usług ubezpieczeniowych. W przypadku ukształtowania struktury w sposób, jak opisany powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem RM w sprawie ograniczeń w związku ze stanem epidemii, nie ma zakazu sprzedaży innych produktów, czego alternatywnym przykładem mogą być markety spożywcze oferujące do sprzedaży także sprzęt RTV czy AGD."

Opinie internautów są podzielone

Wygląda na to, że nie jest to przypadek incydentalny, a w Polsce pomimo ograniczeń działa więcej takich placówek tej sieci. O ile niektóre sklepy wolnostojące mają powierzchnię mniejszą niż 2000 m2 i faktycznie nie budzi to wątpliwości, to placówki w galeriach handlowych powinny w teorii być zamknięte. Biuro prasowe RTV Euro AGD przesyła jasny komunikat: wszystkie sklepy działają legalnie i zgodnie z obowiązującym prawem.- mówi w swoim oświadczeniu RTV Euro AGD.- czytamy.Jak widać linią obrony sieci marketów jest handel produktami innymi niż tylko samą elektroniką. Trudno jest polemizować z tym, że sklepy sprzedają asortyment w postaci przedmiotów medycznych, chemicznych i żywności (np. kawa). Czy jednak jeśli sklep metalowy będzie przy kasie sprzedawał batony, to czy z urzędu staje się przez to sklepem spożywczym, skoro lwią część asortymentu stanowią inne produkty?Internauci, jak zawsze w takich przypadkach, podzielili się na dwa obozy. Jedni chwalą zaradność przedsiębiorców, inni natomiast krytykują postawę, która ich zdaniem nie powinna mieć miejsca w sytuacji, gdy rząd ogłosił trzecią falę pandemii, a w szpitalach przybywa chorych na COVID-19.Zapewne już niedługo poznamy reakcję polskich władz na postawę sklepu. Jeśli jej nie poznamy, to albo to RTV Euro AGD ma rację i skutecznie wykorzystuje lukę w niedopracowanych przepisach, albo... cóż, niektórzy często powtarzają, że aparat naszego państwa wyznaje zasadęŹródło: KŚ