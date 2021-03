Mi 11 Ultra - premiera. Xiaomi nie miało lepszego smartfona

Xiaomi ogłosiło dziś globalną premierę, swojego najbardziej zaawansowanego flagowca. Urządzenie wykorzystuje zupełnie nowy sensor Samsung GN2, a producent twierdzi, że model ten może zrewolucjonizować fotografię i filmowanie w smartfonach.Mi 11 Ultra jest wyposażony w 6,81-calowy wyświetlacz AMOLED, odświeżany z częstotliwością 120 Hz, o rozdzielczości WQHD+. Szkło ekranu jest zakrzywione z czterech stron, a dodatkowy kontrast jest uzyskany dzięki nowej warstwie odblaskowej z materiału E4. Według specyfikacji, wyświetlacz daje 1700 nitów szczytowej jasności i może odwzorować 1,07 miliarda kolorów.Wsparcie dla Dolby Vision i HDR10+ oznacza najwyższą jakość obrazu. Rozdzielczość 3200 x 1440, częstotliwość odświeżania 120 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku 480 Hz – to są cechy naprawdę topowego wyświetlacza. Dodatkowo, jest on chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Victus.Producent przygotował też ciekawą niespodziankę, Mi 11 Ultra ma dodatkowy wyświetlacz z tyłu (1.1” AMOLED). Pokazuje on najważniejsze informacje (data, godzina, powiadomienia), może również służyć jak lusterko do selfie.

Mi 11 Ultra na żywo / foto. weibo

Pełna bateria w 30 minut

Ceramiczna konstrukcja czyli półka premium od Xiaomi

Topowa wydajność

Najlepszy aparat według DXOMARK

Xiaomi Mi 11 Ultra - cena i dostępność

Mi 11 Ultra na żywo / foto. weiboW tym aspekcie Xiaomi również poczyniło duże postępy. Przypomnę, że aktualnie testujemy OnePlus 9 Pro, który ładuje się bezprzewodowo w nieco ponad 40 minut. To świetny wynik. Tymczasem Mi 11 Ultra można ładować prądem 67 W, zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym. Warto wspomnieć, że dla ładowania bezprzewodowego 67 W to obecnie rekord branży. Akumulator o pojemności 5000 mAh ładuje się w ciągu zaledwie 36 minut.Mi 11 Ultra ma autorską technologię 6x supercharge, zupełnie nowy zintegrowany obwód ładowania bezprzewodowego, a także technologię wielopoziomowej kontroli prądu, która pozwala na 10-procentowy wzrost prędkości ładowania.Bateria w Mi 11 Ultra wykorzystuje nowy typu materiału: katody z nano tlenku krzemu drugiej generacji. Producent podaje, że materiał ten ma dziesięciokrotnie większą zdolność magazynowania jonów litu niż tradycyjne katody grafitowe, skutecznie zwiększając gęstość przechowywania energii i skutecznie rozwiązując problemy z długimi, energochłonnymi obwodami.Smartfon ma ceramiczną tylną obudowę. Urządzenie jest dostępne w dwóch kolorach: Ceramic White i Ceramic Black. Mi 11 Ultra jest odporne na pył i wodę (IP682). Wykorzystuje system wyrównywania ciśnienia wewnątrz obudowy. Ceramiczne plecki w Mi 11 Ultra mają mniejszy promień ugięcia, zmniejszony z 0,2 mm do 0,1 mm. Urządzenie zostało przetestowane pod kątem odporności na zanurzenie w słodkiej wodzie na głębokość do 1,5 m przez 30 minut. Dodatkowo zastosowano sensor odpowiedzialny za kontrolę wilgotności portu ładowania.Mi 11 Ultra jest napędzany przez Snapdragona 888. Typ pamięci RAM to LPDDR5, pamięć na dane jest zgodna ze specyfikacją UFS 3.1. W modelu Ultra debiutuje nowe, trójfazowe chłodzenie Xiaomi. Tradycyjna pasta termiczna procesora została zmieniona na materiał zmiennofazowy, który może pochwalić się wyższą wydajnością i lepszymi właściwościami otulającymi. Dzięki temu trójfazowemu systemowi chłodzenia Mi 11 Ultra ma najwyższą wydajność. Na pokładzie znajdziemy też 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej.Główny aparat urządzenia o rozdzielczości 50 MP wykorzystuje największy obecnie na rynku czujnik kamery smartfonu, GN2 firmy Samsung. Ten sensor opracowany wspólnie przez Xiaomi i Samsunga jest pierwszym, który osiągnął rozmiar 1/1,12 cala i jest w stanie rejestrować piksele o wielkości 2,8 μm i łączyć odczyty z czterech pikseli w jeden. Sterowany przez algorytm Xiaomi do fotografii nocnej jest w stanie bez wysiłku zarejestrować jasne i szczegółowe obrazy przy zaledwie 0,02 luksa światła. Mi 11 Ultra jest również pierwszym smartfonem Xiaomi, w którym zastosowano wielopunktowy, bezpośredni, laserowy system ustawiania ostrości Time-of-Flight, który wykorzystuje dokładną, 64-strefową mapę głębi.Mi 11 Ultra jest wyposażony w obiektyw peryskopowy 48 MP z 5-krotnym zoomem optycznym, zdolny również do 10-krotnego zoomu hybrydowego i 120-krotnego zoomu cyfrowego. Ultraszerokokątna kamera 48 MP wykorzystuje sensor Sony IMX586 i pozwala na uchwycenie kąta widzenia 128 stopni.Wszystkie trzy kamery telefonu obsługują wideo 8K 24 fps, a główna kamera obsługuje Staggered-HDR zapewniając doskonałą jakość obrazu oraz dokładne, dynamiczne odwzorowanie światła i cienia.Mi 11 Ultra - ocena według DXOMARKW Europie Xiaomi Mi 11 Ultra będzie dostępny za(ponad 5500 zł) w wersji 12 GB i 256 GB pamięci.Warto przypomnieć, że Xiaomi pokazało dziś więcej produktów, w tym: Mi 11i, Mi 11 Lite, Mi Smart Band 6 i Mi Smart Projector 2 Pro.Źródło: Xiaomi