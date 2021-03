Mi Smart Band 6 oficjalnie. Opaska Xiaomi stała się jeszcze lepsza

Xiaomi dziś podczas specjalnej konferencji ogłosiło premierę nowych produktów: Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11 Lite, Mi Smart Band 6 i Mi Smart Projector 2 Pro. Jak widać, chiński producent nie próżnuje i dosłownie zalewa rynek kolejnymi wariantami swoich smartfonów. Tym razem skupy się jednak na opasce Mi Smart Band 6.Producent podaje, że nowa opaska Mi Smart Band 6 ma czytelny 1,56-calowy wyświetlacz dotykowy AMOLED. To duży postęp bowiem Mi Band 5 miał wyświetlacz o przekątnej 1,1". Ekran ma 326 pikseli na cal i około 50 % więcej miejsca na informacje niż jego poprzednik.Zgodnie z przewidywaniami, oprogramowanie rozpoznaje wiele trybów ćwiczeń. Mi Smart Band 6 ma dwa razy więcej trybów fitness, 30 angażujących typów treningu. Użytkownicy mogą teraz korzystać z większej liczby treningów w pomieszczeniach, takich jak rozciąganie i HIIT, wypróbować profesjonalne treningi, takie jak gimnastyka, a także bawić się aktywnościami fitness, takimi jak zumba i taniec. Urządzenie automatycznie wykrywa sześć popularnych aktywności, nawet jeśli nie włączymy trybu treningu, samo rejestruje ich statystyki i włącza je do dziennika aktywności.

Śledzenie stanu zdrowia

ekran: 1.56" AMOLED

rozdzielczość: 152 x 486 px, 326 PPI, jasność do 450 nitów

wymiary: 47.4 x 18.6 x 12.7mm

bateria: 125mAh

czas ładowania: ok. 2 godziny

łączność: Bluetooth 5.0

czujnik tętna PPG

3-osiowy akcelerometr

3-osiowy żyroskopowy

Urządzenie mierzy natlenienie krwi (SpO2), monitoruje tętno, śledzi sen czy drzemki, cykle, w tym REM i jakość oddychania. Produkt wyposażono również w funkcję monitorowania stresu. Jeśli tego potrzebujemy, Mi Smart Band pomoże nam się zrelaksować pomagając przy ćwiczeniach oddechowych.Xiaomi podaje, że Mi Smart Band 6 zapewnia 14 dni nieprzerwanej pracy na baterii i ma poręczny port magnetyczny do szybkiego przypinania i odpinania ładowarki. Jest certyfikowany do 5 ATM wodoodporności, czyli może być noszony podczas pływania, nurkowania, czy pod prysznicem. Urządzenie jest dostarczane z miękkimi i wygodnymi paskami w sześciu oryginalnych kolorach do wyboru.Wbrew plotkom, opaska nie jest wyposażona w moduł GPS. Ten z pewnością byłby zbyt kosztowny, a Xiaomi prawdopodobnie chce, aby Mi Band przyciągał klientów przede wszystkim niską ceną. Nie ma co też liczyć na płatności za pomocą Mi Smart Band 6, wariant globalny nie będzie posiadał NFC. Nawet jeżeli byłby on na pokładzie, producent musiałby negocjować wprowadzenie tego typu płatności z operatorem kart płatniczych (tak, jak to zrobiono na Ukrainie ).