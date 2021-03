Intel Core i9-11900K podkręcony do 7 GHz

Wykorzystano LN2.

Intel Core i9-11900K @7 GHz

Kolejny imponujący rekord wykręcony na procesorze marki Intel. Na dzień przed oficjalną premierą procesorów, które od kilku tygodni można już kupować w wybranych europejskich sklepach, overclocker o pseudonimie ROG-Fisher podkręcił układ Core i9-11900K do imponującej wartości 7 GHz.Intel Core i9-11900K to flagowy układ najnowszej, 11. generacji procesorów marki Intel Rocket Lake-S. 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor pracuje domyślnie z taktowaniem 3,5 GHz i nawet 5,3 GHz w trybie turbo. Jak widać po schłodzeniu go ciekłym azotem da się wyzwolić z niego znacznie więcej potencjału.ROG-Fisher przy wykorzystaniu płyty głównej ASUS ROG Maximus XIII Apex i po zmianie zasilania procesora na 1,873 V, pomyślnie zwiększył częstotliwość pracy zegara Intel Core i9-11900K do 7048 MHz.W tej chwili ROG-Fisher posiada wszystkie trzy najwyższe rekordy OC dla procesora Intel Core i9-11900K . Zegary na drugim i trzecim miejscu w rankingu osiągały odpowiednio 7034 MHz i 6898 MHz.Jeśli zamierzasz kupić Core i9-11900K i go podkręcić, pamiętaj o tym, że Intel zaprzestał świadczenia usługi Performance Tuning Protection Plan (PTPP) z początkiem tego miesiąca. Program ten chronił przed ryzykiem uszkodzenia procesora (od strony finansowo-gwarancyjnej) podczas przetaktowywania i zakończył się z powodu ogólnego spadku popytu.Źródło: VideoCardz