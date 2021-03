Poznaj Oclean X Pro Elite. Szczoteczka soniczna dla wymagających już w sprzedaży

Cena jest kusząca.

Oclean X Pro Elite - cicha

Oclean X Pro Elite - skuteczna

Oclean X Pro Elite - łatwa w obsłudze i inteligentna

Cena Oclean X Pro Elite zaskakuje na tle propozycji konkurencji

Jakiś czas temu poświęciliśmy osobny wpis szczoteczkom Oclean , które cieszą się rosnącą popularnością wśród konsumentów na całym świecie. Wspominaliśmy w nim, ze już wkrótce zadebiutuje najbardziej zaawansowana szczoteczka w ofercie tej należącej do Xiaomi marki. Dziś Oclean X Pro Elite został oficjalnie zaprezentowany i... cóż, jest co podziwiać.Szczoteczki Oclean z generacji na generację pracują coraz ciszej. Oclean na potrzeby modelu X Pro Elite opracował ultradźwiękowej aktywnej redukcji szumów w celu tłumienia generowania hałasu. Dzięki technologii kontroli pasma częstotliwości 20000 Hz o nazwie WhisperClean 2.0, hałas generowany przez szczoteczkę udało się zredukować do zaledwie 45 dB.Pomimo bardzo mocnego wyciszenia szczoteczki, jej skuteczność jest jeszcze lepsza niż poprzednich modeli. Silnik bezszczotkowy z technologią lewitacji magnetycznej od Oclean może osiągnąć prędkość 42000 obr./min., zapewniając tym samym odpowiednią "moc" czyszczenia jamy ustnej.Ulepszono też główkę szczoteczki, wyposażonej teraz w diamentowe włosie Dupont. Może ono jeszcze dokładniej usuwać płytkę nazębną z przestrzeni międzyzębowej i zapewnić skuteczność czyszczenia o 15% lepszą w porównaniu ze zwykłym okrągłym włosiem. Wychylenie główki rozszerzono do 6 mm, zwiększając tym samym skuteczny obszar czyszczenia.Inteligentna elektryczna szczoteczka do zębów Oclean X Pro Elite oferuje również ważną funkcję monitorowania "martwego pola" jamy ustnej. Korpus szczoteczki jest wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, na którym wyświetlane są dane dotyczące szczotkowania wraz z grafiką modelu dentystycznego. Dzięki nim użytkownik wie, które części uzębienia pomija przy czyszczeniu i na których musi skupić się znacznie mocniej.Oclean Xpro Elite za pośrednictwem specjalnej aplikacji pozwala tworzyć spersonalizowane plany szczotkowania. Jako inteligentna elektryczna szczoteczka do zębów jest również wyposażona w inne ciekawe funkcje: automatyczną redukcję częstotliwości pracy główki i 30-sekundowe przypomnienia o szczotkowaniu.Oclean X pro Elite to także lepszy czas pracy na baterii i nowe, inteligentne funkcje. Pojawiła się na przykład opcja automatycznego wybudzania szczoteczki po chwyceniu ją w dłoń. Korpus jest matowy i przyjemny w dotyku. Kolor w połączeniu z fakturą przypominającą kamień czyni z niej niezwykle elegancki gadżet. Obudowa spełnia normy wodoodporności IPX7.W zestawie z Oclean X Pro Elite znajduje się magnetyczny uchwyt ścienny, w którym da się przechowywać szczoteczkę w taki sposób, aby nie zajmowała miejsca na blacie.Szczoteczkę da się naładować do pełna w niecałe 3,5 godziny za sprawą technologii ładowania bezprzewodowego.Super inteligentna elektryczna szczoteczka do zębów Oclean Xpro Elite jest dostępna w sprzedaży od dziś (od 29 marca do 20 kwietnia) na Aliexpress, Amazon i eBay. Cena podczas promocji to 59,99 dolarów, czyli ok. 237 złotych. Po jej zakończeniu cena wynosiła będzie 69,99 dolarów, czyli ok. 276 złotych. Na kupujących czekają niespodzianki.Przedsprzedaż Oclean X Pro Elite trwa od 29 marca od godz. 8:00 do 6 kwietnia do godz. 7:59. W tym okresie na kupujących czekają dodatkowe gratisy:W przypadku pierwszych 100 zamówień kupujący otrzymają 1 x środek do dezynfekcji szczoteczek do zębów Oclean S1 + 2 x główki szczoteczki do zębów + 1 x etui podróżneWszyscy kupujący otrzymają 2 główki szczoteczek do zębów + 1 etui podróżneKażdego dnia 5 szczęśliwych kupujących otrzyma zamówione produkty za darmoKupujący, których kwota zamówienia przekracza 800 dolarów, otrzymają za darmo hulajnogę elektryczną Xiaomi 1S o wartości 379 dolarów.Nieco później (od 6 kwietnia od godz. 8:00 do 20 kwietnia do godz. 8:00) na kupujących czekają następujące korzyści:Kupujący otrzymają 2 główki szczoteczki do zębów gratis.8 wylosowanych kupujących nie zapłaci za swoje zamówienie w terminie od 4 kwietnia do 10 kwietnia, a 5 wylosowanych kupujących nie zapłaci za swoje zamówienie złożone pomiędzy 11 kwietnia i 20 kwietniaKupujący, których kwota zamówienia przekroczy 600 dolarów, otrzymają smartfon Xiaomi M3 4/128 o wartości 169 dolarów.Warto zwrócić uwagę na fakt, że szczoteczki innych producentów z podobnym zakresem funkcji bywają znacznie droższe.Źródło: mat. własny, Oclean