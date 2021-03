Warta wprowadza ubezpieczenie na sprzęt: smartfony, tablety, smartwatche

Nowość dla posiadaczy urządzeń mobilnych.

Jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce - Warta, już niebawem wprowadzi oficjalnie do swojej oferty specjalny pakiet ochronny, który kierowany będzie do posiadaczy różnego rodzaju urządzeń mobilnych., bo o nim właśnie mowa, dostępny będzie dla klientów od 1. kwietnia br. i pozwoli ubezpieczyć od zdarzeń losowych smartfony, tablety oraz smartwatche.TUiR „Warta” S.A. będzie pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym na terenie naszego kraju, który zapewni ochronę wspomnianego sprzętu elektronicznego przed różnego typu uszkodzeniami. Ubezpieczyć będzie można zarówno urządzenia nowe, jak również używane pod warunkiem, że nie są one w żaden sposób uszkodzone i od ich premiery w Polsce nie minęło więcej niż 4 lata.Ubezpieczenie Smart Pakiet od Warty oferowany będzie w kilku wariantach, które różniły będą się między sobą zakresem ochrony. Klient w zależności od swoich oczekiwań będzie posiadał możliwość zabezpieczenia swoich urządzeń przed m.in. uszkodzeniem wyświetlacza, uszkodzeniem sprzętu w wyniku wypadku, uszkodzeniem urządzenia spowodowanym przepięciem, zalaniem czy kradzieżą.