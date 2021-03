10 gadżetów z AliExpress, z którymi zadbasz o czyste powietrze i porządek w domu

Odkurzacze i oczyszczacze.

Już jutro (29 marca) na AliExpress rusza wyprzedaż z okazji 11. urodzin platformy. To doskonała okazja, aby wykorzystać kupony zniżkowe i kupić ciekawe przedmioty w mocno obniżonych cenach.Poniżej znajdziecie kupony, które będą aktywne od. Kod należy wprowadzić w koszyku podczas finalizacji zamówienia.Zanieczyszczenie powietrza to problem, o którym mówi się coraz częściej. Świadomość ludzi na ten temat cały czas rośnie – informowanie o jakości powietrza w miastach stało się już standardem, a coraz więcej osób rozważa wymianę pieców w swoich domach, ponieważ rozumieją, że poprzez niewłaściwy sposób spalania opału trują siebie i swoich sąsiadów.Czasami jednak to wy sąsiadujecie z osobą, która pali w piecu opałem niewiadomego pochodzenia i odpowiada za chmurę smogu unoszącą się nad okolicą. Ten problem znają też doskonale ludzie, którzy żyją w środku dużego miasta. Gdy nie można bezpośrednio wpłynąć na problemowe sąsiedztwo, trzeba sobie poradzić w inny sposób. Właśnie dlatego coraz większą popularnością cieszą się oczyszczacze powietrza! Sprawdźcie, jaką ofertę ma marka Xiaomi.Oczyszczacz Mi Air Purifier 3C spodoba się wszystkim osobom, które szczególną uwagę przykładają do jakości powietrza w swoim domu. Dlaczego warto go kupić?· Wyposażono go w zaawansowany filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter). Te filtry są w stanie przechwycić unoszące się w powietrzu cząstki stałe, takie jak kurz, smog i pył. Ponadto radzą sobie także z usuwaniem bakterii i wirusów!· To stosunkowo małe urządzenie może się poszczycić wynikiem CADR (Clean Air Delivery Rate) na poziomie aż 320 m3 na godzinę! Jest więc nie tylko bardzo skuteczne, ale i wydajne.· Dużą zaletą jest bardzo cicha praca oczyszczacza, dzięki czemu może być włączony także w nocy.· Zamontowano w nim wyświetlacz LED, który pozwala w każdym momencie sprawdzić stan powietrza w pomieszczeniu.Xiaomi Mi Air Purifier 3C na rocznicowej wyprzedaży AliExpress będzie można kupić już za ok. 420 zł obniżając cenę jednym z powyższych kuponów.Modele 3C i 3H są do siebie bardzo podobne, jednak dzieli je kilka różnic. Jeżeli zależy wam na jeszcze wyższej jakości i wydajności, zdecydujcie się na model Mi Air Purifier 3H.· Wyższy wynik CADR od poprzednika - wynosi on 380 m3/h.· Model 3H jest w stanie oczyścić większą powierzchnię. Świetnie poradzi sobie z oczyszczeniem pokoju o wielkości od 26 do 45 m2, podczas gdy możliwości omawianego wyżej modelu 3C kończą się na 38 m2.· Urządzenie jest także wygodniejsze w obsłudze dzięki zastosowaniu w nim dotykowego ekranu OLED. Możecie je kontrolować wygodnie za pomocą aplikacji Mi Home na smartfony, za pomocą której zmienicie w każdym momencie tryb pracy oczyszczacza, a także sprawdzicie aktualny stan powietrza w domu.Sprawdź: Xiaomi Mi Air Purifier 3H za ok. 590 zł To model dla naprawdę wymagających! Doskonała wydajność i bardzo duży zasięg działania wyróżniają Mi Air Purifier Pro na tle innych oczyszczaczy.· CADR na poziomie aż 500 m3/h.· Urządzenie jest w stanie skutecznie oczyścić powietrze w pomieszczeniu o wielkości od 35 do 60 m2.· Jeszcze lepsza konstrukcja filtra, który jest bardzo cichy przy jednocześnie niezwykle wydajnej pracy.· Mi Air Purifier Pro wyposażono w trójstopniowy filtr, który przechwytuje cząsteczki kurzu, pyłu, smogu i alergenów takich jak sierść zwierząt domowych.· Ten model pomoże wam także usunąć nieprzyjemne zapachy unoszące się w domu. Radzi sobie z dymem papierosowym i zapachami z kuchni. Będzie pomocny również podczas remontu, gdy w domu unosi się drażniący zapach farb, kleju i innych substancji.Sprawdź: smartfon Xiaomi Mi Air Purifier Pro za ok. 800 zł Najlepszy z opisywanych tutaj oczyszczaczy. Jeśli zależy wam na najwyższej jakości i wydajności pracy, zdecydujcie się na model Air Purifier Pro H.· Zastosowano w nim filtr z węglem aktywnym, który usuwa z powietrza cząsteczki drażniącego płuca formaldehydu, a także pozbywa się nieprzyjemnych zapachów.· Wyposażony został także w najwyższej klasy filtr HEPA H13, którego skuteczność w usuwaniu szkodliwych dla ludzi cząsteczek wynosi aż 99,97%! To właśnie HEPA H13 jest rekomendowany do walki ze smogiem.· W modelu Pro H poziom CADR jest najwyższy i wynosi 600 m3/h, co pozwala na efektywne oczyszczenie powietrza w pomieszczeniu o wielkości do 72 m2.· Urządzenie jest bardzo energooszczędne i ciche. W trybie nocnym wydaje dźwięki na poziomie zaledwie 34 dB.Sprawdź: Xiaomi Air Purifier Pro H za ok. 1000 zł Osoby mieszkające blisko ruchliwej drogi doskonale wiedzą, jak uciążliwe jest ciągłe odkurzanie gromadzącego się w domu pyłu i kurzu. Z pomocą przychodzi robot, który sam poodkurza mieszkanie pod waszą nieobecność! Świetnym wyborem jest model Mi Robot Vacuum G1 od Xiaomi, który jest najbardziej ekonomicznym wyborem ze wszystkich dostępnych robotów tej marki.· Urządzenie nie tylko odkurza, ale także myje podłogi.· Wyposażony w akumulator o pojemności 2500 mAh, który wystarczy na 90 minut wydajnej pracy.· Moc ssania wynosi 2200Pa, dzięki czemu robot dokładnie czyści podłogę z kurzu i brudu.· Robot potrafi pokonać przeszkody o wysokości do 17 mm.· Można go kontrolować i modyfikować jego trasę za pomocą aplikacji Mi Home dostępnej na smartfony.Sprawdź: Xiaomi Mi Robot Vacuum G1 za ok. 629 zł Osoby bardziej wymagające będą zadowolone z modelu 1C, który jeszcze lepiej radzi sobie z codziennym sprzątaniem! Odkurza i myje podłogi z wykorzystaniem inteligentnego systemu mapowania.Poznajcie jego zalety:· Wyposażono go w czujniki żyroskopowe i optyczne, co pozwala mu jeszcze sprawniej poruszać się po mieszkaniu.· Funkcja inteligentnego mapowania – robot sam rozpoznaje przeszkody i na bieżąco aktualizuje informacje, dzięki którym w razie potrzeby zmienia swoją trasę.· Jeszcze dokładniejsze sprzątanie dzięki mocy ssania na poziomie 2500Pa.· Podobnie jak model G1, można go kontrolować za pomocą aplikacji Mi Home.· Robot pracuje bardzo cicho – wytwarzane przez niego dźwięki nie przekraczają 60 dB.· Zamontowana bateria wystarczy na 90 minut ciągłej pracy.