Mi Band 6 zadebiutuje już 29 marca. Co wiemy o nowej opasce Xiaomi?

Mi Band 6 - co nowego?

Nie ulega wątpliwości, że opaska Mi Band 5 odniosła wielki sukces. Osoby szukające niedrogiego urządzenia do śledzenia codziennej aktywności fizycznej zazwyczaj sięgają po sprzęt od Xiaomi. Chiński producent potwierdził właśnie, że najnowsza generacja opaski czylizadebiutuje jużwraz z kolejnymi smartfonami Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra i Mi MIX.Zgodnie z ostatnimi przeciekami, nie ma co liczyć na rewolucję w zakresie konstrukcji i designu. W sieci pojawiły się już zdjęci sugerujące, że będziemy mieli nadal do czynienia z niewielką pastylką umieszczoną na sylikonowym pasku. Podobnie jak "piątka", nowy model będzie wspierał wygodne ładowanie z użyciem magnetycznego złącza.Oczekuje się, że Mi Band 5 zaoferuje delikatnie większy wyświetlacz, funkcję monitorowania poziomu tlenu we krwi (SpO2). Opaska ma wspierać asystenta głosowego Alexa (niestety nie jest on dostępny w języku polskim). Niektóre plotki mówią o tym, że pojawi się też moduł GPS, choć warto podejść do tego z pewną dozą dystansu. Pewnym jest to, że Mi Smart Band 6 zaoferuje zwiększoną liczbę ok. 30 trybów aktywności - w Mi Band 5 jest ich 11.Cena Xiaomi Mi Band 6 pozostaje nadal tajemnicą. Xiaomi Mi Band 5 debiutował w czerwcu 2020 roku, w cenie zaczynającej się od 189 juanów, czyli ok. 108 złotych. W Polsce wyjściowa cena Mi Smart Band 5 wynosiła 179 złotych.Źródło: Xiaomi