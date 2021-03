Smartfon z AliExpress? To najlepszy moment na zakup Xiaomi, OnePlus i Realme (kupony zniżkowe)

10 polecanych modeli.



Rocznicowa wyprzedaż AliExpress rusza już w najbliższy poniedziałek, ale już teraz mamy dla Was kupony zniżkowe, które będzie można wykorzystać, aby obniżyć ceny wybranych produktów.



Na chińskiej platformie handlowej, która coraz mocniej rywalizuje w Polsce z Allegro znajdziecie mnóstwo ciekawych smartfonów w naprawdę atrakcyjnych cenach. Co ważne, większość urządzeń objętych jest gwarancją bowiem pochodzą z oficjalnej, globalnej dystrybucji. Nie musicie też martwić się o czas dostawy wybierając szybką wysyłkę z polskich i europejskich magazynów, która dostępna jest dla większości smartfonów.



Poniżej znajdziecie kupony, które będą aktywne od 29.03 9:00 do 03.04 08:59. Kod należy wprowadzić w koszyku podczas finalizacji zamówienia.



ROCZNICANOWY - $4 zniżki przy wydanych $5 (tylko dla nowych użytkowników)

- $4 zniżki przy wydanych $5 (tylko dla nowych użytkowników) ISTROCZNICA3 - $3 / $28

- $3 / $28 PBROCZNICA7 - $7 / $63

- $7 / $63 ISTURODZINY15 - $2 / $15 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy)

- $2 / $15 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy) ISTURODZINY18 - $18 / $150 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy)

- $18 / $150 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy) ISTURODZINY20 - $20 / $220 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy)

- $20 / $220 (produkty z 3-4 dniowym okresem dostawy) AMAN4 - $4 / $30

- $4 / $30 AMAN7 - $7 / $50

- $7 / $50 AMAN9 - $9 / $90

- $9 / $90 AMAN10 - $11 / $110

Zanim zaczniemy, przypominamy że warto odwiedzić



Ceny podane w artykule będą obowiązywać od 29 marca od godz. 9.00 czasu polskiego. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie by teraz dodać je do koszyka i kupić je, gdy promocja wystartuje. Ceny nie są finalne i można będzie obniżyć je dodatkowo kuponami.



1. Xiaomi Redmi Note 10

Najnowszy Redmi Note 10 ledwie trafił do sprzedaży, a już można nabyć go w rewelacyjnej, promocyjnej cenie. Xiaomi Redmi Note 10 to smartfon skazany na sukces tak za sprawą fenomenalnego wyglądu, podzespołów, jak i atrakcyjnej wyceny. Urządzenie wyposażono w 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli, a o jego wydajność dba nowy układ Qualcomm Snapdragon 678.



Rocznicowa wyprzedaż AliExpress rusza już w najbliższy poniedziałek, ale już teraz mamy dla Was kupony zniżkowe, które będzie można wykorzystać, aby obniżyć ceny wybranych produktów.Na chińskiej platformie handlowej, która coraz mocniej rywalizuje w Polsce z Allegro znajdziecie mnóstwo ciekawych smartfonów w naprawdę atrakcyjnych cenach. Co ważne, większość urządzeń objętych jest gwarancją bowiem pochodzą z oficjalnej, globalnej dystrybucji. Nie musicie też martwić się o czas dostawy wybierając szybką wysyłkę z polskich i europejskich magazynów, która dostępna jest dla większości smartfonów.Poniżej znajdziecie kupony, które będą aktywne od. Kod należy wprowadzić w koszyku podczas finalizacji zamówienia.Zanim zaczniemy, przypominamy że warto odwiedzić stronę główną 11 urodzin AliExpress . Znajdziemy na niej wiele atrakcyjnych ofert i ciekawych promocji. Z kolei w tym miejscu dostępne są produkty z dostawą w 3-7 dni.Ceny podane w artykule będą obowiązywać. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie by teraz dodać je do koszyka i kupić je, gdy promocja wystartuje. Ceny nie są finalne i można będzie obniżyć je dodatkowo kuponami.Najnowszy Redmi Note 10 ledwie trafił do sprzedaży, a już można nabyć go w rewelacyjnej, promocyjnej cenie. Xiaomi Redmi Note 10 to smartfon skazany na sukces tak za sprawą fenomenalnego wyglądu, podzespołów, jak i atrakcyjnej wyceny. Urządzenie wyposażono w 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli, a o jego wydajność dba nowy układ Qualcomm Snapdragon 678.



Na wielbicieli fotografii mobilnej czekają cztery kamery (jest szeroki kąt!), a na osoby ceniące sobie długi czas pracy na baterii - akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania 33 W. Tak, odpowiednia ładowarka jest w zestawie.



Xiaomi Redmi Note 10 4/64GB na rocznicowej wyprzedaży AliExpress będzie można



2. Xiaomi Redmi Note 9

Szukasz jak najlepszego smartfona w jak najniższej cenie? Prawdopodobnie właśnie go znalazłeś, bowiem mało który sprzęt może rywalizować pod tym względem z Redmi Note 9. Sprzęt robi użytek z 6,53-calowego ekranu Full HD+ z gustownym wycięciem na obiektyw przedniej kamerki. Zasila go bateria o pojemności aż 5020 mAh, a mocy obliczeniowej dostarcza mu procesor MediaTek Helio G85.



Na wielbicieli fotografii mobilnej czekają cztery kamery (jest szeroki kąt!), a na osoby ceniące sobie długi czas pracy na baterii - akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania 33 W. Tak, odpowiednia ładowarka jest w zestawie.Xiaomi Redmi Note 10 4/64GB na rocznicowej wyprzedaży AliExpress będzie można kupić już za 713 zł (181$) obniżając cenę jednym z powyższych kuponów.Szukasz jak najlepszego smartfona w jak najniższej cenie? Prawdopodobnie właśnie go znalazłeś, bowiem mało który sprzęt może rywalizować pod tym względem z Redmi Note 9. Sprzęt robi użytek z 6,53-calowego ekranu Full HD+ z gustownym wycięciem na obiektyw przedniej kamerki. Zasila go bateria o pojemności aż 5020 mAh, a mocy obliczeniowej dostarcza mu procesor MediaTek Helio G85.



Nie mogło zabraknąć czterech kamer, gniazda słuchawkowego jack 3.5 mm a nawet modułu podczerwieni. Do pełni szczęścia brakuje NFC.



Sprawdź:



3. Xiaomi Redmi 9

Jeszcze taniej? Proszę bardzo. Oto Redmi 9, który w 2021 roku wciąż działa doskonale i cieszy miliony osób na całym świecie. Ten smartfon należącej do Xiaomi marki Redmi oferuje 8-rdzeniowy układ MediaTek Helio G80, nawet 6 GB RAM-u oraz baterię o słusznej pojemności 5020 mAh.



Nie mogło zabraknąć czterech kamer, gniazda słuchawkowego jack 3.5 mm a nawet modułu podczerwieni. Do pełni szczęścia brakuje NFC.Sprawdź: Xiaomi Redmi Note 9 za ok. 570 zł (145$) Jeszcze taniej? Proszę bardzo. Oto Redmi 9, który w 2021 roku wciąż działa doskonale i cieszy miliony osób na całym świecie. Ten smartfon należącej do Xiaomi marki Redmi oferuje 8-rdzeniowy układ MediaTek Helio G80, nawet 6 GB RAM-u oraz baterię o słusznej pojemności 5020 mAh.



Użytkownicy z pewnością docenią długi czas pracy na baterii, sensownie dobrany zestaw aparatów, czy też szybkie ładowanie z mocą 18 W. Obraz wyświetlany jest na 6,53-calowym ekranie Full HD+, chronionym szkłem Corning Gorilla Glass 3. Uwaga: ta wersja nie zapewnia łączności NFC.



Sprawdź: smartfon



4. OnePlus Nord N10 5G

Polecając dostępny w promocji



Użytkownicy z pewnością docenią długi czas pracy na baterii, sensownie dobrany zestaw aparatów, czy też szybkie ładowanie z mocą 18 W. Obraz wyświetlany jest na 6,53-calowym ekranie Full HD+, chronionym szkłem Corning Gorilla Glass 3. Uwaga: ta wersja nie zapewnia łączności NFC.Sprawdź: smartfon Xiaomi Redmi 9 za ok. 530 zł (134$) Polecając dostępny w promocji OnePlus Nord N10 5G nie sposób odwołać się do naszej recenzji tego smartfona. Wojtek mówił krótko: to ŚWIETNY średniak, dopracowany pod każdym względem. Uwagę zwraca obsługa nowoczesnego standardu 5G, szybkie ładowanie z mocą 30W, długi czas pracy na baterii oraz genialne oprogramowanie Oxygen OS, które pozwala personalizować mnóstwo funkcji.



Kupujący docenią bardzo dobry w tej cenie aparat oraz ponadprzeciętną jakość wykonania. Ach, no i ekran 90 Hz...



Sprawdź:



5. OnePlus 8T 5G

Chcesz kupić smartfon z wysokiej półki, ale nie chcesz wydawać na niego kilku tysięcy złotych? Spraw sobie na wyprzedaży







Sprawdź:



6. OnePlus 8 5G

Kolejna z ciekawych propozycji goszczących na promocji organizowanej z okazji 11. urodzin AliExpress to OnePlus 8. To kolejny świetny smartfon z wysokiej półki, oferujący użytkownikowi możliwość obcowania z wszystkich technologii znanych z flagowców. Obsługuje 5G, dysponuje pojemną baterią, ekranem OLED 90 Hz i jednymi z najlepszych głośników stereo w branży telefonów. Urzeka wyglądem, jakością wykonania, szybkim ładowaniem i relatywnie niewielką masą. OxygenOS pokochasz z miejsca, gwarantuję.







Sprawdź:



7. Realme X50 5G

był przez jakiś czas najtańszym smartfonem obsługującym 5G, jaki można było nabyć w polskich sklepach. Na najnowszej wyprzedaży jest jeszcze tańszy, a nadal tak samo dobry. W swojej recenzji tego urządzenia zachwalałem fenomenalny stosunek ceny do możliwości, fajny ekran 120 Hz, czy też wysoką wydajność zapewnianą przez układ Snapdragon 765G. Doceniłem szybkie ładowanie 30 W, dobrą jakość wykonania i bardzo ładne zdjęcia z aparatu głównego. W tej cenie... nic tylko brać.







Sprawdź:



8. Realme 7 5G

to kolejna niedroga propozycja dla osób pragnących już teraz obcować ze wszystkimi z zalet sieci 5G. Na pokładzie jest NFC, jest też piękny, 6,5-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz, wydajny procesor MediaTek Helio G95 i bateria o pojemności 5000 mAh.



Kupujący docenią bardzo dobry w tej cenie aparat oraz ponadprzeciętną jakość wykonania. Ach, no i ekran 90 Hz...Sprawdź: OnePlus Nord N10 5G za ok. 823 zł (209$) Chcesz kupić smartfon z wysokiej półki, ale nie chcesz wydawać na niego kilku tysięcy złotych? Spraw sobie na wyprzedaży OnePlusa 8T . Zaskoczy Cię ultraszybkim ładowaniem 65 W, ekranem Fluid AMOLED o częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz, czy też diabelsko sprawnym działaniem, gwarantowanym przez flagowy procesor Snapdragon 865. Jakby tego było mało, OnePlus 8T jest świetnie wykonany, a za jego pomocą wykonasz piękne zdjęcia i filmy. Czego chcieć więcej? Nie mam pojęcia.Sprawdź: OnePlus 8T za ok. 1800 zł (479$) Kolejna z ciekawych propozycji goszczących na promocji organizowanej z okazji 11. urodzin AliExpress to OnePlus 8. To kolejny świetny smartfon z wysokiej półki, oferujący użytkownikowi możliwość obcowania z wszystkich technologii znanych z flagowców. Obsługuje 5G, dysponuje pojemną baterią, ekranem OLED 90 Hz i jednymi z najlepszych głośników stereo w branży telefonów. Urzeka wyglądem, jakością wykonania, szybkim ładowaniem i relatywnie niewielką masą. OxygenOS pokochasz z miejsca, gwarantuję.Sprawdź: OnePlus 8 za ok. 1806 zł (459$) Realme X50 był przez jakiś czas najtańszym smartfonem obsługującym 5G, jaki można było nabyć w polskich sklepach. Na najnowszej wyprzedaży jest jeszcze tańszy, a nadal tak samo dobry. W swojej recenzji tego urządzenia zachwalałem fenomenalny stosunek ceny do możliwości, fajny ekran 120 Hz, czy też wysoką wydajność zapewnianą przez układ Snapdragon 765G. Doceniłem szybkie ładowanie 30 W, dobrą jakość wykonania i bardzo ładne zdjęcia z aparatu głównego. W tej cenie... nic tylko brać.Sprawdź: smartfon Realme X50 za ok. 973 zł (247$) Realme 7 to kolejna niedroga propozycja dla osób pragnących już teraz obcować ze wszystkimi z zalet sieci 5G. Na pokładzie jest NFC, jest też piękny, 6,5-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz, wydajny procesor MediaTek Helio G95 i bateria o pojemności 5000 mAh.



W naszym premierowym teście chwaliliśmy poręczność, niską wagę, ładną, matowo wykończoną obudowę oraz niezły głośnik multimedialny. Miłośnicy fotografii mobilnej również nie będą mieli wielu powodów do narzekania.



Sprawdź:



9. Realme 7i

to jeden z najtańszych ciekawych smartfonów dostępnych na urodzinowej promocji AliExpress. Testujący go Jan uznał, że przypadł mu do gustu bardziej niż podobny Poco M3. Dlaczego? Bo trzymając ten smartfon w dłoni czuć, że producent położył akcenty tam, gdzie były one najbardziej potrzebne.



W naszym premierowym teście chwaliliśmy poręczność, niską wagę, ładną, matowo wykończoną obudowę oraz niezły głośnik multimedialny. Miłośnicy fotografii mobilnej również nie będą mieli wielu powodów do narzekania.Sprawdź: Realme 7 za ok. 940 zł (239$) Realme 7i to jeden z najtańszych ciekawych smartfonów dostępnych na urodzinowej promocji AliExpress. Testujący go Jan uznał, że przypadł mu do gustu bardziej niż podobny Poco M3. Dlaczego? Bo trzymając ten smartfon w dłoni czuć, że producent położył akcenty tam, gdzie były one najbardziej potrzebne.



Jest tu pojemna bateria, dobre aparaty oraz podzespoły zapewniające mu płynne działanie. W tej cenie to naprawdę bardzo dużo. Miłymi bonusami są dobry czytnik linii papilarnych oraz ładny ekran IPS.



Sprawdź:



10. OnePlus Nord N100

Chcesz sprawić sobie smartfon marki OnePlus, ale ceny flagowców Cię odrobinkę odstraszają? Sprawdź tę okazję, bo być może OnePlus Nord N100 jest telefonem dla Ciebie. Najtańszy ze smartfonów w ofercie lubianego producenta to przede wszystkim doskonała bateria, dobry aparat do selfie i oprogramowanie, którego trudno nie polubić.



Jest tu pojemna bateria, dobre aparaty oraz podzespoły zapewniające mu płynne działanie. W tej cenie to naprawdę bardzo dużo. Miłymi bonusami są dobry czytnik linii papilarnych oraz ładny ekran IPS.Sprawdź: Realme 7i za ok. 509 zł (129$) Chcesz sprawić sobie smartfon marki OnePlus, ale ceny flagowców Cię odrobinkę odstraszają? Sprawdź tę okazję, bo być może OnePlus Nord N100 jest telefonem dla Ciebie. Najtańszy ze smartfonów w ofercie lubianego producenta to przede wszystkim doskonała bateria, dobry aparat do selfie i oprogramowanie, którego trudno nie polubić.