To nie był żart. Maseczka Razer N95 z RGB trafi do sprzedaży

Spełni najważniejsze potrzeby.



Maseczka Razer N95

W połowie stycznia bieżącego roku informowaliśmy Was o tym, że firma Razer zaprezentowała swoją "smart maseczkę" z podświetleniem RGB. Prototyp o nazwie Project Hazel niektórzy uznali za kolejny żart na miarę tostera marki Razer, a niemal wszyscy orzekli, że maseczka ta nigdy nie trafi do sprzedaży. Żyjemy w dość absurdalnych i zaskakujących czasach, więc... Razer potwierdził właśnie, że gadżet ubieralny pojawi się w sklepach.Otóż okazuje się, że maseczka Razer N95, która w trakcie styczniowych targów CES była jeszcze konceptem, została już dopracowana i trafiła do produkcji. Akcesorium chroniące przed wirusami wykonano w dużej mierze z przezroczystego plastiku - wszystko po to, aby ludzie podczas pandemicznej komunikacji twarzą w twarz widzieli emocje na swoich buziach. Przyznam, że to doskonały pomysł.