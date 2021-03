Szczoteczki soniczne Oclean w obłędnych cenach. Wyprzedaż na AliExpress wkrótce rusza

Higiena jamy ustnej w dobrej cenie.

1. Oclean X Pro Elite

2. Szczoteczka soniczna Oclean X Pro

3. Szczoteczka soniczna Oclean Air 2

4. Elektryczna szczoteczka Oclean F1 Sonic

5. Oclean S1 Smart UVC sterylizator szczoteczek do zębów

6. Oclean W1 irygator doustny bezprzewodowy

7. Szczoteczka elektryczna Oclean X

8. SEAGO - szczoteczka elektryczna do zębów

9. Elektryczna szczoteczka SEAGO

Już w najbliższy poniedziałek rusza rocznicowa wyprzedaż na AliExpress. Na platformie handlowej znajdziemy tysiące produktów, które będą dostępne w mocno obniżonych cenach, a dodatkowo klienci będą mogli korzystać z dedykowanych kodów rabatowych.Poniżej znajdziecie kupony, które będą aktywne od. Kod należy wprowadzić w koszyku podczas finalizacji zamówienia.Zanim zaczniemy, przypominamy że warto odwiedzić stronę główną 11 urodzin AliExpress . Znajdziemy na niej wiele atrakcyjnych ofert i ciekawych promocji. Z kolei w tym miejscu dostępne są produkty z dostawą w 3-7 dni.Warto również wspomnieć, że duża część produktów omawianych w tym artykule posiada opcję wysyłki z magazynów ulokowanych w Europie. Co ważniejsze, dostępna jest też wysyłka z magazynu w Polsce, co oczywiście bardzo skraca czas oczekiwania na przesyłkę.Ceny podane w artykule będą obowiązywać. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie by teraz dodać je do koszyka i kupić je, gdy promocja wystartuje. Ceny nie są finalne i można będzie obniżyć je dodatkowo kuponami.Szczoteczka elektryczna Oclean X Pro Elite wykonuje więcej ruchów na minutę i likwiduje więcej kamienia nazębnego niż szczoteczka tradycyjna. Można ją wszędzie ze sobą zabrać, nie ma konieczności jej codziennego ładowania.Producent zaleca, aby myć zęby, pod takim samym kątem jak szczoteczką tradycyjną, czyli 45 stopni. Mycie zębów tą szczoteczką jest szybsze niż tradycyjną, ponieważ wykonuje ona setki ruchów na minutę.Szczoteczka elektryczna Oclean X Pro Elite jest wodoodporna, więc nie musisz się obawiać o jej kondycję, gdy ją przypadkowo zamoczysz. System ochrony IPX7 sprawia, że możesz ją zanurzyć w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut, bez ryzyka jej uszkodzenia.Dodatkowo możesz ją bardzo szybko naładować, co jest przydatne, w szczególności w podróży. Szczoteczka dostępna będzie za około 240 zł Szczoteczka soniczna Oclean X Pro jest przeznaczona dla osób dorosłych. Wyposażono ją w ekran dotykowy, który ułatwia włączanie i wyłączanie szczoteczki oraz wybieranie jednego z wielu trybów czyszczenia. Na wyświetlaczu pokazuje się również informacja o stanie zużycia włosia główki szczoteczki sonicznej.Bateria jest naładowana w ciągu 2 godzin. Wystarczy ją ładować raz na 30 dni, przy standardowym użytkowaniu.Zalety szczoteczki sonicznej Oclean X Pro:• Szybkie ładowanie (maksymalnie 2 godziny);• Podstawka ładująca;• Duża pojemność baterii - 800 mAh;• Poziom wodoodporności IPX7;• Dostępna w trzech kolorach;• W zestawie specjalny magnetyczny uchwyt do powieszenia szczoteczki na ścianie;• Stacja ładowania szczoteczki stanowi jednocześnie jej uchwyt (2 w 1);• Kolorowy, dotykowy, intuicyjny wyświetlacz.Sprawdź: Oclean X Pro za 181 zł Szczoteczka soniczna Oclean Air 2 jest wodoodporna (IPX7), bardzo szybko się ładuje i ma trzy tryby szczotkowania.Działa cicho, dzięki technologii redukcji szumów Pure Tone. Poziom hałasu przy jej używaniu wynosi mniej niż 45 decybeli. Dzięki temu nie przeszkadzasz innym domownikom, na przykład, gdy szczotkujesz zęby wieczorem lub wcześnie rano. Skutecznie czyści i wybiela zęby. Jest lekka i można ją obsługiwać za pomocą jednego przycisku.Główka szczoteczki sonicznej Oclean Air 2 jest wyposażona w trójwymiarowe włosie, które idealnie dopasowuje się do kształtu zębów i czyści o 20% skuteczniej niż tradycyjne włosie. Główka szczoteczki ma również specjalną część do czyszczenia języka.Wystarczy przytrzymać przycisk na szczoteczce przez 2 sekundy, aby przejść z trybu łagodnego do intensywnego i odwrotnie.Sprawdź: szczoteczka soniczna Oclean Air 2 za 101 zł Szczoteczka jest wyposażona w bezszczotkowy silnik, który zapewnia szybkość czyszczenia do 36000 obr./min. Włosie szczoteczki jest tak skonstruowane, aby zagwarantować, jak najlepsze dopasowanie do kształtu zębów.Jedno ładowanie szczoteczki przez 2 godziny wystarcza na 30 dni jej użytkowania. Istnieje możliwość szybkiego przełączania pomiędzy 3 dostępnymi trybami czyszczenia. Wyświetlacz LED informuje użytkownika, o tym, jaki w danym momencie tryb jest włączony.Szczoteczka automatycznie wyłącza się po 2 minutach, a w trakcie czyszczenia, co 30 sekund, na chwilę przerywa pracę. To znak, że trzeba zmienić obszar mycia zębów.Elektryczna szczoteczka Oclean F1 Sonic jest odporna na zanurzenie w wodzie. Jej poziom wodoodporności to aż IPX7, więc można ją przytrzymywać pod wodą nawet przez 30 minut, bez uszkodzenia.Sprawdź: Oclean F1 Sonic za ok. 81 zł Sterylizator szczoteczek do zębów jest energooszczędny. Włącza się w momencie, gdy zamontowane są w nim szczoteczki, a po sterylizacji ich, od razu się wyłącza. Sterylizator przyczepia się do ściany, co jest dużą wygodą i oszczędnością miejsca.Oclean S1 Smart UVC sterylizator szczoteczek do zębów likwiduje z nich i z ich główek do 99,9% bakterii. Co 6 godzin urządzenie się włącza i przez 2 minuty sterylizuje, umieszczone w nim szczoteczki.Sterylizator ładuje się do maksymalnego poziomu przez 2,5 h. Wystarcza to na 20 dni jego standardowej pracy. Pojemność baterii to aż 10 000 mAh.Sprawdź: Oclean S1 Smart UVC za 81 zł Irygator bezprzewodowy to niewielkie urządzenie przeznaczone do płukania ust. Można go używać na co dzień lub zabrać ze sobą w podróż. Irygator gwarantuje dokładne płukanie i czyszczenie jamy ustnej. Można korzystać z kilku trybów. Dla wrażliwych zębów i dziąseł będzie odpowiedni tryb delikatny. Tryby czyszczenia można ze sobą łączyć.Irygator stosowany w połączeniu z płynem do płukania zapewnia świeży oddech oraz lepszą ochronę dziąseł. Jeden zbiornik irygatora o pojemności 30 ml wystarcza na 160 użyć.Sprawdź: Oclean W1 irygator za 282 zł Szczoteczka elektryczna jest wyposażona w kolorowy wyświetlacz, który gwarantuje intuicyjną obsługę. Szczoteczka na chwilę się zatrzymuje, co 30 sekund i w ten sposób informuje, że należy przejść do kolejnego obszaru. Za pomocą tej szczoteczki możesz wyczyścić 8 obszarów jamy ustnej.Szczoteczka elektryczna Oclean X umożliwia wybranie jednego z 20 trybów czyszczenia. Jeden z nich jest przeznaczony do mycia wrażliwych zębów oraz protez. Szczoteczka jest wyposażona w bezszczotkowy i cichy silnik.Sprawdź: szczoteczka elektryczna Oclean X za 173 zł Ta elektryczna, soniczna szczoteczka bardzo dokładnie usuwa kamień nazębny. Jej maksymalna szybkość czyszczenia to 40 000 ruchów na minutę. Szczoteczka, co 30 sekund na chwilę przerywa pracę, aby poinformować Cię konieczności przejścia do czyszczenia kolejnej partii jamy ustnej.Główka szczoteczki jest wyposażona w wysokiej jakości, gęste włosie. Ma ono właściwości antybakteryjne. Dobrze czyści zęby i trudnodostępne miejsca w jamie ustnej. Szczoteczka elektryczna ma wodoodporność na poziomie IPX6.Sprawdź: SEAGO - szczoteczka elektryczna do zębów za ok. 73 zł Szczoteczka ma aż 5 nasadek. Bardzo skutecznie usuwa kamień nazębny. Jej najwyższa częstotliwość czyszczenia to 40 000 ruchów na minutę. Szczoteczka wyłącza się na chwilę, co 30 sekund, aby przypomnieć o konieczności, zmiany obszaru czyszczenia w jamie ustnej. Główka urządzenia ma antybakteryjne i trwałe włosie, które dokładnie czyści nawet dalej położone zęby.