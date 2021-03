Wiemy, kiedy realme 8 Pro zadebiutuje w Polsce. Jest na co czekać!

realme 8 Pro

realme 8 Pro, co pod maską?

realme 8 Pro

realme 8 – nie tylko ekran sAMOLED

realme 8

Nowy zegarek i słuchawki

realme Watch S Pro

Za wydajność odpowiada ośmiordzeniowy układwspierany przez układ graficzny Adreno 618. Producent wyposażył smartfon w wyświetlacz, w którym czytnik biometryczny ukryty jest bezpośrednio pod taflą ekranu.Urządzenie zaoferuje baterię o pojemnościz ładowaniem w standardzie SuperDart Charge 50 W, która ładuje się od 0 do 100% w 47 minut. W Polsce smartfon zadebiutuje w dwóch wersjach pojemnościowych: 6 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabrakło płatności NFC, złącza 3,5 mm mini-jack, czy funkcjonalności Dual SIM z dodatkowym slotem na kartę pamięci.Drugi smartfon z serii 8 wykorzystuje procesor MediaTek Helio G95, wspierany przez baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem Dart Charge 30 W. Za funkcje fotograficzne odpowiada poczwórny aparat z 64 MP sensorem OV64B.Nowością w tym segmencie cenowym jest rewelacyjny wyświetlacz sAMOLED 6,4” FHD+, podobnie jak w przypadku modelu realme 8 Pro, wyposażony w czytnik biometryczny pod taflą ekranu. realme 8 również obsłuży płatności zbliżeniowe NFC, ma dual SIM z dedykowanym trzecim slotem na kartę pamięci. Można też podłączyć do niego klasyczne słuchawki, dzięki złączu 3,5 mm mini-jack.Urządzenie dostępne będzie w dwóch wersjach pojemnościowych: 4 + 64 GB oraz 6 + 128 GB. Warianty kolorystyczne to Cyber Silver oraz Cyber Black. Wizualnie, model realme 8 nawiązuje do 8 Pro – wyróżnia się smukłą obudową (7,99 mm grubości) i wagą zaledwie 177 g.8 kwietnia zadebiutują również akcesoria towarzyszące nowym smartfonom. Polacy już wkrótce będą mogli kupić zegarek, który w segmencie niedrogich urządzeń typu Smart Watch zaoferuje rozwiązania znane z wyższej półki. Jest on wyposażony w moduł GPS, ekran AMOLED oraz dzięki wykorzystaniu elementów ze stali nierdzewnej jest również atestowany na wodoodporność do 50 m.Ofertę uzupełnią nowe słuchawki bezprzewodowez redukcją szumów (ANC), które powstały w ramach współpracy realme z zespołem muzycznym The Chainsmokers.Z okazji premiery swoich nowych urządzeń w Polsce realme przeprowadzi również konkurs w formacie Giveaway, w którym można będzie zdobyć dużo cennych nagród. Szczegóły konkursu zostaną ujawnione bliżej terminu premiery.Źródło: realme