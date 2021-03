Qualcomm i Tencent szykują odpowiedź na Nintendo Switch. Nowe przenośne konsole

Brat Nintendo Switch, ale na Androidzie i od Qualcomma

Inny podobny projekt, ale już oficjalny i aktualnie podczas zbiórki croudfundingowej - GPD Win 3 / Foto: GPD

Przenośna konsola Tencent inspirowana Switchem i GPD Win

Tak miałaby wyglądać nowa konsola firmy Tencent / Foto: Tencent via zhihu

Ostatnia konsola od Nintendo mimo niewygórowanych technikaliów, trzyma się świetnie na rynku i wciąż jest chętnie kupowana, nawet kilka lat po premierze. Idea przenośnej stacji gier chwyciła między innymi także z powodu braku bezpośredniej konkurencji. Nie ma dosłownej alternatywy, tylko albo duże konsole albo tablety lub smartfony. Chiński gigant branży gier Tencent oraz amerykański producent układów SoC ARM - Qualcomm, mają chęć na ten segment rynku.Niestety oba projekty są owiane dość dużą tajemnicą, ale oficjalnie nic nie wiadomo na temat konsoli Qualcomma, można bazować tylko na plotkach. Sprzęt będzie przypominać w budowie Nintendo Switch stawiając na przenośną pracę i możliwość odłączenia kontrolerów usytuowanych standardowo po bokach. Według nieoficjalnych informacji wiadomo też, że Amerykanie zastosują baterię 6000 mAh zgodną z Qualcomm Quick Charge i oczywiście wydajny SoC z rodziny Snapdragon, choć nie wiemy, czy specjalnie zaprojektowany na tę okazję czy może po prostu oferowany w smartfonach i tabletach. Powinien mieć jednak nieco lepszą wydajność z racji większej grubości i solidniejszego układu chłodzenia w porównaniu do smartfonów.Nie zabraknie łączności 5G, Bluetooth, GPS, akcelerometrów, czujników dotykowych obudowy czy gniazda na karty pamięci microSD. Ekran będzie miał prawdopodobnie przekątną 6,65 cala, ale podobnie jak w Nintendo Switch, znajdzie się opcja wyprowadzenia obrazu i dźwięku na telewizor. Wszystko będzie pracować pod kontrolą Androida 12 z dostępem do sklepu Google Play. Informacje z zachodnich mediów mówią też o cenie mniej więcej 300 dolarów i premierze w pierwszym kwartale 2022 roku wraz z integracją z Androidową wersją sklepu Epic Games. Jeśli to prawda, mamy potwierdzenie, że Epic nie porzucił swojego pomysłu ekspansji na system Google.Kwestia konsoli chińskiego giganta Tencenta, opiera się na zupełnie innych przesłankach, głównie zgłoszeniach patentowych i grafikach, które zostały zgłoszone jesienią zeszłego roku, ale dopiero teraz zostały zatwierdzone. To, że istnieją takie dokumenty, jeszcze nie świadczy o pewności zaawansowanych prac nad sprzętem. Wiele patentów nigdy później nie przekłada się na realne produkty, ale nigdy nic nie wiadomo.Z patentu CN306392452S i zdjęć przenośnego sprzętu można wywnioskować, że to projekt nieco bardziej bliski najnowszemu GPD Win - do tej pory minilaptopy z zbudowanym gamepadem, a ostatnio o wyglądzie nieco jak Switch z niewyjmowanymi kontrolerami i wysuwaną klawiaturą QWERTY. Podobnie jak w jego przypadku, najpewniej będziemy mieli Windowsa (tak sugeruje przycisk z ikoną mocno przypominającą logo systemu), a więc komponenty Intela lub AMD. Ewentualnie grafikę Nvidii, ale można przypuszczać, że Tencent raczej pójdzie śladami GPD Win i spółki stawiając wyłącznie naŹródło i foto: zhihu