Majsterkujesz? Sprawdź epicką wyprzedaż narzędzi DEKO na AliExpress

1. Poziomica laserowa 3D

2. Pistolet natryskowy DEKO

3. Elektryczny wkrętak bezprzewodowy DEKO

4. Mini wkrętak precyzyjny HOTO 24w1

5. Wiertarka DEKO

Z okazji 11. urodzin lubiana platforma sprzedażowa AliExpress przygotowała całe zatrzęsienie promocji - także dla konsumentów z Polski.Fajnych ofert było tak wiele, że podzieliliśmy je na kilka różnych kategorii. W tym wpisie chcieliśmy zaprezentować najlepsze i najciekawsze promocje z kategorii narzędzia i majsterkowanie Pośród przecenionych produktów znajdziecie elektronarzędzia, zestawy drobnych akcesoriów ułatwiających majsterkowanie, listwy LED-owe, oświetlenie i wiele innych produktów w doskonałych cenach. Ogromną zaletę stanowi fakt, że AliExpress gwarantuje szybką wysyłkę z magazynów w Europie i łączoną dostawę w razie zamówienia kilku różnych produktów.AliExpress przygotowało także kody promocyjne, które pozwolą jeszcze bardziej obniżyć cenę kupowanych towarów. Kody będą aktywne od 29.03 od godz. 9:00 do 03.04 do godz. 08:59. Oto ich lista:Najciekawsze oferty, kupony zniżkowe oraz produkty znajdziecie na stronie kampanii: Obłędne Oferty.Poniżej znajdziecie kilka ofert z listy Obłędnych Ofert, które zwróciły naszą uwagę. Przypominamy, że podane w artykule ceny aktywne będą od 29 marca od godziny 9.00 czasu polskiego. Nic nie stoi na przeszkodzie by teraz dodać je do koszyka i kupić je w atrakcyjnej cenie, gdy akcja wystartuje.Znasz to powiedzenie: "na oko, to chłop w szpitalu umarł". Remontując swoje lokum lub tym bardziej remontując CZYJEŚ lokum, powinieneś wyposażyć się w sprzęt, który pozwoli to zrobić dobrze. Klasyczne poziomice działają dobrze, jednakże ich rolę w wielu sytuacjach przejmują poziomice laserowe. Ta poziomica DEKO znacząco ułatwia wyznaczanie pionowe i poziome linie (łącznie nawet 12) oraz ustawianie poziomu. Wyposażona w funkcję samopoziomowania nadaje się do pracy tak w domu, jak i poza nim. Cena? Atrakcyjna. Oferta jest tym ciekawsza, że bogaty zestaw z urządzeniem wysyłany jest z Polski.Promocyjna cena poziomicy laserowej DEKO startuje z poziomu 221 złotych Malowanie pędzlem... okej, można i tak, ale dlaczego miałbyś nie skorzystać z profesjonalnego pistoletu natryskowego? Ten od DEKO dysponuje mocą 500 W i jest sprzedawany z bogatym zestawem akcesoriów uprzyjemniających jego użytkowanie. Dostaniesz do niego aż 3 różne dysze, które umożliwią precyzyjny natrysk farby z pojemnika o pojemności 800 ml. Niewielka masa na poziomie 1,56 kg sprawia, że do obsługi tego pistoletu nie jest wymagana duża siła. Pokrętło daje możliwość regulacji siły natrysku i dostosowanie go do malowanej powierzchni - mebli, ścian, płotów i wielu innych.Pistolet natryskowy DEKO kupisz na promocji w cenie od 127 złotych Korzystanie ze śrubokrętu jest dobre, jeśli musisz przykręcić lub odkręcić kilka śrubek. Jeśli jednak robisz remont generalny mieszkania albo majsterkujesz przy samochodzie, elektronarzędzia pokroju elektrycznego wkrętaka bezprzewodowego okazują się nieodzowne. Proponujemy ten marki DEKO, który kosztuje zaledwie 76 złotych i jest wysyłany z Polski. Działanie z prędkością 220 obrotów na minutę i masa wynosząca jedynie 330 gramów usprawniają pracę, podobnie z resztą jak opcja ustawienia głowy urządzenia w dwóch różnych pozycjach, LED doświetlający śruby oraz ergonomiczny uchwyt. W bogatym zestawie znajdziesz nie tylko kabelek USB, ale także najpopularniejsze bity precyzyjne.Elektryczny wkrętak bezprzewodowy kupisz od 29 marca w cenie od 45 złotych Osoby zajmujące się drobnymi pracami serwisowymi powinny zainwestować swoje pieniądze w dobrej jakości narzędzie, które uczyni ich hobby lub pracę odczuwalnie szybszą. Może w tym pomóc między innymi taki oto precyzyjny wkrętak wykonany z aluminium i sprzedawany wraz z 24 najpopularniejszymi (i tymi rzadziej spotykanymi) wkrętami. Przypominający długopis gadżet jest lekki i kompaktowy, a mimo to pozwala przechować wszystkie magnetyczne bity wewnątrz swojej obudowy. Do wyboru kilka kolorów.Wkrętak precyzyjny HOTO 24w1 nabędziesz za ok. 55 złotych Wiertarka to jedno z narzędzi, które powinno zagościć w każdym z domostw zamieszkiwanych przez osoby ambitne, pragnące własnoręcznie oddawać się od czasu do czasu czynności majsterkowania lub drobnych napraw. Wiertarka marki DEKO nie jest droga, a parametry jej pracy w zupełności wystarczą do amatorskich prac. Prędkość obrotową da się regulować w zakresie 0-350 lub 0-1350 obr./min. przy momencie obrotowym wynoszącym rozsądne 28 Nm (regulowanym w 12 poziomach). Użytkownik skorzysta z dwóch biegów i skutecznie wiercił będzie za pomocą tego akcesorium w drewnie, plastiku i metalu. Nie zabrakło diody doświetlającej oraz pakietu startowego w postaci 13 popularnych bitów i wierteł.Wiertarka akumulatora DEKO w promocji z okazji 11. urodzin AliExpress kosztowała będzie od 82 złotych