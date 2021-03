Czy ktoś inny robi tak ładne płyty? Oto NZXT N7 B550

NZXT N7 B550, czyli płyty główne mogą być efektowne

Firma NZXT jest kojarzona raczej z produkcją wydajnych zestawów chłodzenia wodnego typu AIO lub z naprawdę dobrej klasy obudowami. Niewielu zdaje sobie z tego sprawę, że popularna pośród miłośników gier marka sprzedaje także płyty główne - i to bardzo ciekawe. Najnowsza propozycja to dedykowana procesorom AMD Ryzen płyta główna NZXT N7 B550, którą z czystym sumieniem określam mianem jednej z najładniejszych propozycji, jakie kiedokolwiek widziałem.NZXT N7 B550 to pierwsza płyta z linii N7 przeznaczona dla procesorów AMD, a konkretnie układów z serii 3000, 4000 i 5000. Konstrukcja oparta na chipsecie B550 i wyposażona w czternastofazową sekcję zasilania DrMOS w układzie 12+2 ma pozwalać na wykorzystanie pełnego potencjału CPU oraz overclocking. W przypadku pamięci obsługiwane są profile XMP i taktowania do 4733 MHz włącznie.