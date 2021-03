Realme 8 i 8 Pro oficjalnie. Interesująca alternatywa dla Redmi Note 10

Źródło: Realme

Realme 8 - specyfikacja

Realme 8 Pro 6/128 - 17999 rupii indyjskich (ok. 969 złotych)

- 17999 rupii indyjskich (ok. 969 złotych) Realme 8 Pro 8/128 - 19999 rupii indyjskich (ok. 1076 złotych)

- 19999 rupii indyjskich (ok. 1076 złotych) Realme 8 4/128 - 14999 rupii indyjskich (ok. 807 złotych)

- 14999 rupii indyjskich (ok. 807 złotych) Realme 8 6/128 - 15999 rupii indyjskich (ok. 861 złotych)

- 15999 rupii indyjskich (ok. 861 złotych) Realme 8 8/128 - 16999 rupii indyjskich (ok. 915 złotych)

O wydajność smartfonu dba układ Qualcomm Snapdragon 720G oraz 6/8 GB pamięci RAM LPDDR4X. Użytkownik na dane otrzymuje 128 GB pamięci w szybkim standardzie UFS 2.1. Bonus: nie zapomniano o gnieździe na karty pamięci micro SD. Sprzęt dysponuje niezależnymi gniazdami na dwie karty SIM oraz coraz rzadziej spotykanym złączem audio jack 3.5 mm. Sprzęt oferuje łączność NFC i Bluetooth 5.0.Mocną stronę Realme 8 Pro mają stanowić jego możliwości fotograficzne. Dość powiedzieć, że Realme postawiło na aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix z sensorem Samsung ISOCELL HM2, sparowany z obiektywem o jasności f/1.88. Nagrywanie 4K w 30 kl./sekundę? Jest. Wszystko to brzmi dobrze, ale finalna jakość zdjęć zależała będzie od oprogramowania. Towarzyszą mu jeszcze trzy aparaty - 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym, 2 Mpix z obiektywem makro (f/2.4) i 2 Mpix z matrycą monochromatyczną i obiektywem o jasności f/2.4.Urządzenie pracujące pod kontrolą Androida 11 zasila bateria o pojemności 4500 mAh, którą można ładować poprzez złącze USB-C z mocą maksymalną 50 W, dzięki czemu jej stan od 0 do 100% da się uzupełnić w 47 minut. Co ciekawe: w zestawie dostarczany jest zasilacz o mocy aż 65 W.Realme 8 korzysta z panelu Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Mocy obliczeniowej dostarcza mu niezły układ MediaTek Helio G95 oraz 4/6/8 GB pamięci RAM. Na dane użytkownik otrzyma 128 GB przestrzeni, którą będzie mógł zwiększyć za pośrednictwem gniazda na karty pamięci micro SD.Realme 8 dostał aparat główny 64 Mpix zamiast 108 Mpix z droższego modelu. Pozostały zestaw kamerek nie został zmieniony. Zasila go nieco pojemniejsza bateria 5000 mAh, którą da się ładować z mocą maksymalną 30 W.Ceny Realme 8 Pro i Realme 8 w Polsce nie są jeszcze znane, ale ujawniono już ceny indyjskie. Wynoszą one:I jak Wam się podobają obie powyższe propozycje?Źródło: Realme