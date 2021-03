Niedrogi projektor do wyświetlania filmów? Sprawdź najciekawsze propozycje z AliExpress

Duży wybór i niskie ceny.

Już 29 marca czyli w najbliższy poniedziałek na AliExpress rusza rocznicowa wyprzedaż, a na kupujących czeka wiele atrakcji i obniżek. Już teraz warto zbierać kupony i dodawać produkty do koszyka, aby kupić je w obniżonej cenie w momencie gdy ruszy wyprzedaż.W tym artykule postanowiliśmy zebrać najciekawsze produkty z kategorii kina domowego. Nie każdy wie, że na AliExpress można znaleźć wiele niedrogich, ale wydajnych projektorów domowych. Dzięki takiemu urządzeniu dowolne pomieszczenie zamieni się w salę kinową.Zanim przejdziemy do listy polecanych produktów warto przypomnieć, że dostępna jest już specjalna strona wyprzedażowa , gdzie znajdziecie najciekawsze oferty związane z nadchodzącą kampanią. Polecamy też stronę poświęconą komputerom i artykułom biurowym AliExpress przygotowało też produkty dla osób, które preferują ekspresową dostawę. Na tej stronie wyszczególniono oferty z dostawą z europejskich magazynów. Przesyłka powinna dotrzeć już w 3-7 dni roboczych.Oto propozycja dla osób poszukujących projektora Full HD o nieco większych od tańszych konstrukcji możliwościach. ThundeaL TD96 wyposażono w dwa wejścia HDMI, jedno VGA dla starszych urządzeń, wyjście audio, podczerwień, a nawet dwa porty USB. Wariant z Androidem, na którym zainstalujesz aplikacje, korzysta z czterordzeniowego procesora 1,7 GHz z rdzeniami Cortex-A53, 1 GB RAM i GPU Mali-400MP. Z jego pomocą wyświetlisz obraz o przekątnej 50-150 cali z odległości 1,6 - 4,8 metra.

ThundeaL TD92 to projektor o rozdzielczości 720p i nieco lepszych parametrach pracy od TD90. Stawiając na ciekawszy wariant z Androidem otrzymasz sprzęt o deklarowanej jasności 3500 lumenów, kontraście 3000:1 i funkcją 3D (potrzebne okulary). Producent obiecuje możliwość prezentowania obrazu o przekątnej od 35 do aż 170 cali. Żywotność lampy określana jest na 50000 godzin. Port HDMI pozwoli podpiąć konsole, także te najnowszej generacji. W zestawie z ThundeaL TD92 znajduje się praktyczny pilot.

Projektor za ok. 200 złotych? To możliwe, o ile Twoje wymagania nie są astronomicznie duże. ThundeaL TD60 pozwala rzutować obraz o deklarowanej jasności 2400 lumenów i rozdzielczości 720p (wspierane są materiały Full HD). Współczynnik kontrastu wynosi tu 1000:1, a żywotność lampy określana jest na 30000 godzin - specyfikacja jest więc całkiem przyzwoita. Pod projektor można oczywiście podłączyć dodatkowe głośniki, by cieszyć się dobrej jakości dźwiękiem. Nie zabrakło opcji bezprzewodowego wyświetlania z urządzeń z iOS i smartfonów Samsung.