Intel wie, że ma problem. Dlatego ogłasza ambitne plany na przyszłość

20 miliardów na inwestycje.





Intel: produkcja dla partnerów i procesory Meteor Lake





fot. Intel

Nowy dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger nie marnuje czasu i nie chce dłużej przedłużać „agonii” niebieskich. Podczas specjalnej konferencji prasowej Gelsinger, która wprowadzi Intela na zupełnie nowe tory. Wśród nowości jest małe zaskoczenie. Amerykańska firma będzie chciała bowiem produkować układy dla innych producentów.Pierwszym z ambitnych planów Intela jest inwestycja 20 miliardów dolarów w. W tym miejscu firma będzie chciała tworzyć rozwiązania dla takich firm, jak Microsoft, Qualcomm czy nawet Apple. Tym samym Intel bierze na celownik TSMC – jednego z największych, światowych dostawców półprzewodników.Druga z nowości, to informacja na temat opóźnionych procesorów z serii Meteor Lake. Te mają zostać. Pierwsze układy powinniśmy zobaczyć, choć Intel zapiera się, że stanie się to wcześniej.„Intel powraca” – informuje Gelsinger.Plan firmy oznaczony jako IDM 2.0. wygląda bardzo solidnie i ma dobre podstawy. Intel nie chce już czekać na to, aż kolejne firmy zrezygnują z jego rozwiązań oraz procesorów. W tym przypadku Amerykanie chcą wyprzedzić decyzje innych i produkować dla nich zamówione półprzewodniki – które będą mogły bazować na innych projektach.Tracąc zainteresowanie Apple, Intel stracił ogromną, lukratywną umowę, co na pewno zabolało producenta. Nie wspominając już o opóźnieniach w produkcji układów nowej generacji oraz marce AMD, która z miesiąca na miesiąc coraz bardziej rośnie w siłę.Intel Foundry Services, czyli swoista „fabryka” układów otwarta na umowy biznesoweCzy te nowe ambitne plany wyciągną „niebieskich” z dołka?Źródło: Intel / fot. Intel