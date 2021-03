Hulajnoga elektryczna FIAT 500 w wersji CROSS trafia na polski rynek

Nowe ogumienie i mocniejszy akumulator

Hulajnoga elektryczna marki FIAT 500 w wersji CROSS to nowa wersja popularnego modelu F500 F10. W odróżnieniu od podstawowego modelu, posiada 10-calowe koła z 2,5-calowym ogumieniem, które są wykonane technologią “honeycomb”, mocniejszy 10Ah akumulator oraz tylny błotnik wzmocniony o dodatkowe boczne mocowania.Według producenta, nowy model elektrycznej hulajnogi FIAT 500 docenią wszyscy, którzy od urządzeń tego typu wymagają bezpiecznej i komfortowej jazdy w niestandardowych warunkach. Tak jak poprzednie wersje model ten nawiązuje swoim wyglądem do znanego i lubianego samochodu – Fiata 500.Najważniejszą cechą, która odróżnia model CROSS od pierwszego, popularnego modelu F10, są jego 10-calowe koła z szerokim 2.5-calowym ogumieniem przypominającym plaster miodu, wykonanym w technologii „honeycomb”. Zapewnia to nie tylko większą trwałość, ale także bezawaryjność w trudnych warunkach użytkowania podczas jazdy i odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia i przebicia. Duże koła zapewniają też świetną amortyzację podczas jazdy na nierównym i wymagającym podłożu.Hulajnoga FIAT F500-F10 CROSS została wyposażona w silnik o mocy 350W, który pozwala poruszać się jej z prędkością. Akumulator o pojemności 10Ah powinien zapewnić przejechanie na jednym naładowaniu baterii, a sama bateria, aby osiągnąć pełną moc, ładuje się od 6 do 8 godzin.