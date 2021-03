OnePlus 9 i 9 Pro zaprezentowane. Już je testujemy

Jest na czym zawiesić oko. Jest na czym zawiesić oko.



Firma OnePlus zaprezentowała swoje najnowsze smartfony. OnePlus 9 Pro i OnePlus 9 są już w naszej redakcji i nie skłamiemy pisząc, że oba robią piorunujące wrażenie. Już teraz możecie poczytać co nieco o pierwszych odczuciach Mateusza na temat bardziej "wypasionego" z modeli, o



OnePlus 9 Pro z błyskawicznym ładowaniem

OnePlus 9 Pro to urządzenie wyposażone w 6,7-calowy ekran AMOLED z LTOP o rozdzielczości 1440x3216 pikseli, jasności szczytowej 1300 nitów i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Powierzchnię wyświetlacza z oceną A+ od Display Mate pokrywa zaoblone na krawędziach szkło ochronne 3D Corning Gorilla Glass. Pod ekranem ukryto czytnik linii papilarnych. Masa urządzenia wynosi 197 gramów i jest zupełnie przyzwoita jak na smartfon o tak słusznych rozmiarach - 163,2 x 73,6 x 8,7 mm.



Firma OnePlus zaprezentowała swoje najnowsze smartfony. OnePlus 9 Pro i OnePlus 9 są już w naszej redakcji i nie skłamiemy pisząc, że oba robią piorunujące wrażenie. Już teraz możecie poczytać co nieco o pierwszych odczuciach Mateusza na temat bardziej "wypasionego" z modeli, o w tym miejscu . W tym wpisie przekażę Wam podstawowe (i nie tylko) informacje na temat każdego z urządzeń. Z jednej strony trudno nie tęsknić za niskimi cenami smartfonów OnePlus, z drugiej... to flagowy sprzęt rywalizujący bez kompleksów z propozycjami Apple, Samsunga i Huawei.OnePlus 9 Pro to urządzenie wyposażone w 6,7-calowy ekran AMOLED z LTOP o rozdzielczości 1440x3216 pikseli, jasności szczytowej 1300 nitów i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Powierzchnię wyświetlacza z oceną A+ od Display Mate pokrywa zaoblone na krawędziach szkło ochronne 3D Corning Gorilla Glass. Pod ekranem ukryto czytnik linii papilarnych. Masa urządzenia wynosi 197 gramów i jest zupełnie przyzwoita jak na smartfon o tak słusznych rozmiarach - 163,2 x 73,6 x 8,7 mm.

Źródło: mat. własne



O wydajność nowego flagowca OnePlus dba najwydajniejszy obecnie układ Qualcomm Snapdragon 888 i 8 lub 12 GB pamięci LPDDR5. Na swoje dane użytkownicy otrzymują 128 lub 256 GB szybkiej pamięci UFS 3.1. Sprzęt zasilany baterią o pojemności 4500 mAh można ładować z mocą 65 W za sprawą ulepszonego ładowania War Charge 65T (10V/6.5A) lub bezprzewodowo za sprawą ładowarki o mocy aż 50 W. Ładowanie od 0 do 100% w pierwszym przypadku trwa zaledwie 28 minut. Bezprzewodowo OnePlus 9 Pro naładujecie do pełna w 43 minuty. Sprawdzaliśmy, to prawda.





Źródło: mat. własne



OnePlus 9 Pro to smartfon stworzony przy współpracy z marką fotograficzną Hasselblad. Niestety, nie przełożyło się to na zastosowanie optyki Hasselblad. Firma ta pomogła w kalibracji kolorów i usprawnieniu oprogramowania fotograficznego obu modeli prezentowanych dziś smartfonów. Tryb pro w urządzeniach nosi nazwę Hasselblad Pro Mode.





Źródło: mat. własne



OnePlus 9 Pro dysponuje łącznie czterema kamerami, przy czym największą uwagę zwraca o dziwo sensor z obiektywem szerokokątnym. Producent obiecuje świetną jakość obrazu z dobrym kontrastem i ostrością przy krawędziach, co było wcześniej piętą Achillesową wielu urządzeń. Na zestaw czterech kamer składają się aparaty:



główny : Sony IMX789 (48 Mpix, f/1.8, 23 mm, piksel 1.12 um/48 Mpix lub 2,24 um/12 Mpix)

: Sony IMX789 (48 Mpix, f/1.8, 23 mm, piksel 1.12 um/48 Mpix lub 2,24 um/12 Mpix) ultraszerokokątny: Sony IMX766 (50 Mpix, f/2.2, 14 mm)

Sony IMX766 (50 Mpix, f/2.2, 14 mm) tele: 8 Mpix, f/2.4, piksel 1.0 um (zoom optyczny 3x, zoom cyfrowy 30x)

8 Mpix, f/2.4, piksel 1.0 um (zoom optyczny 3x, zoom cyfrowy 30x) monochromatyczny: 2 Mpix

Za pomocą głównego aparatu można nagrywać filmy 8K w 30 kl./s., 4K w nawet 120 kl./s. i 1080p w 240 klatkach na sekundę.





Źródło: mat. własne



Z przodu widnieje kamera z sensorem Sony IMX471 o rozdzielczości 16 Mpix z elektroniczną stabilizacją obrazu i bez autofokusa. Obiektyw cechuje jasność f/2.4.







Co jeszcze? Łączność 5G, Wi-Fi 6 4x4 MIMO, dwa głośniki stereo ze wsparciem dla Dolby Atmos, NFC, Bluetooth 5.2 z aptX, aptX HD, LDAC, AAC, NFC, FPUS z GLONASS, Galileo, Beidou i A-GPS oraz kultowy już suwak wyciszający powiadomienia.





Źródło: OnePlus O wydajność nowego flagowca OnePlus dba najwydajniejszy obecnie układ Qualcomm Snapdragon 888 i 8 lub 12 GB pamięci LPDDR5. Na swoje dane użytkownicy otrzymują 128 lub 256 GB szybkiej pamięci UFS 3.1. Sprzęt zasilany baterią o pojemności 4500 mAh można ładować z mocą 65 W za sprawą ulepszonego ładowania War Charge 65T (10V/6.5A) lub bezprzewodowo za sprawą ładowarki o mocy aż 50 W. Ładowanie od 0 do 100% w pierwszym przypadku trwa zaledwie 28 minut. Bezprzewodowo OnePlus 9 Pro naładujecie do pełna w 43 minuty. Sprawdzaliśmy, to prawda.OnePlus 9 Pro to smartfon stworzony przy współpracy z marką fotograficzną Hasselblad. Niestety, nie przełożyło się to na zastosowanie optyki Hasselblad. Firma ta pomogła w kalibracji kolorów i usprawnieniu oprogramowania fotograficznego obu modeli prezentowanych dziś smartfonów. Tryb pro w urządzeniach nosi nazwę Hasselblad Pro Mode.OnePlus 9 Pro dysponuje łącznie czterema kamerami, przy czym największą uwagę zwraca o dziwo sensor z obiektywem szerokokątnym. Producent obiecuje świetną jakość obrazu z dobrym kontrastem i ostrością przy krawędziach, co było wcześniej piętą Achillesową wielu urządzeń. Na zestaw czterech kamer składają się aparaty:Za pomocą głównego aparatu można nagrywać filmy 8K w 30 kl./s., 4K w nawet 120 kl./s. i 1080p w 240 klatkach na sekundę.Z przodu widnieje kamera z sensorem Sony IMX471 o rozdzielczości 16 Mpix z elektroniczną stabilizacją obrazu i bez autofokusa. Obiektyw cechuje jasność f/2.4.Co jeszcze? Łączność 5G, Wi-Fi 6 4x4 MIMO, dwa głośniki stereo ze wsparciem dla Dolby Atmos, NFC, Bluetooth 5.2 z aptX, aptX HD, LDAC, AAC, NFC, FPUS z GLONASS, Galileo, Beidou i A-GPS oraz kultowy już suwak wyciszający powiadomienia.





Źródło: OnePlus





Źródło: OnePlus



OnePlus 9 - taniej i wciąż świetnie

OnePlus 9 wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości 1080x2220 pikseli oraz o odświeżaniu obrazu 120 Hz. W przeciwieństwie do większego i droższego modelu, ekran nie jest tutaj zaokrąglony. Różnic jest doprawdy niewiele. OnePlus 9 jest lżejszy od OnePlus 9 Pro i waży 192 gramy.





Źródło: OnePlus



OnePlus 9 dysponuje przede wszystkim trzema kamerami zamiast czterech. Sensory główny i ultraszeroki są identyczne, podobnie jak moduł monochromatyczny. Brakuje jedynie kamerki z teleobiektywem. Kolejna różnica to obsługa ładowania bezprzewodowego z mocą maksymalną 15 W. To znacznie mniej od 50 W wspieranych przez model OnePlus 9 Pro.





Źródło: OnePlus OnePlus 9 wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości 1080x2220 pikseli oraz o odświeżaniu obrazu 120 Hz. W przeciwieństwie do większego i droższego modelu, ekran nie jest tutaj zaokrąglony. Różnic jest doprawdy niewiele. OnePlus 9 jest lżejszy od OnePlus 9 Pro i waży 192 gramy.OnePlus 9 dysponuje przede wszystkim trzema kamerami zamiast czterech. Sensory główny i ultraszeroki są identyczne, podobnie jak moduł monochromatyczny. Brakuje jedynie kamerki z teleobiektywem. Kolejna różnica to obsługa ładowania bezprzewodowego z mocą maksymalną 15 W. To znacznie mniej od 50 W wspieranych przez model OnePlus 9 Pro.





Źródło: OnePlus



Oba urządzenia działają pod kontrolą Androida 11 z nakładką systemową Oxygen OS11. Podczas pre-briefingu przedstawiciel firmy OnePlus zapewnił mnie, że zarówno OnePlus 9 Pro, jak i OnePlus 9 otrzymywały będą aktualizacje Androida przez dwa lata. Trzy lata potrwa wsparcie w postaci udostępniania kolejnych poprawek bezpieczeństwa.



Oba urządzenia działają pod kontrolą Androida 11 z nakładką systemową Oxygen OS11. Podczas pre-briefingu przedstawiciel firmy OnePlus zapewnił mnie, że zarówno OnePlus 9 Pro, jak i OnePlus 9 otrzymywały będą aktualizacje Androida przez dwa lata. Trzy lata potrwa wsparcie w postaci udostępniania kolejnych poprawek bezpieczeństwa.