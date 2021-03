Ceny pamięci DRAM gwałtownie wzrosną. Przygotuj się na najgorsze

Osoby pragnące ulepszyć lub kupić sobie komputer stacjonarny nie mają lekkiego życia. O ile sytuacja w 2020 roku była ciężka, to w 2021 roku jest po prostu tragiczna. Nieustająca pandemia, ogromne zapotrzebowanie na karty graficzne ze strony tak użytkowników domowych, jak i właścicieli ogromnych kopalń kryptowalut oraz kilka innych czynników wpływają na mocno ograniczoną dostępność podzespołów. Podaż jest niewielka, popyt kolosalny, a łańcuchy dostaw znajdują się w fatalnym stanie. Najnowsze prognozy dotyczące wzrostu cen pamięci DRAM roztaczają ponurą wizję nad każdym, kto w najbliższym czasie planuje zakup sprzętu je wykorzystującego.Rynek pamięci DRAM wkroczył w nowy cykl rosnących cen. Drugi kwartał 2021 roku (2Q21) przyniesie odczuwalny wzrost cen w porównaniu do 1Q21, prognozuje ośrodek analityczny TrendForce. W perspektywie 2Q21 oczekuje się, że dostawy produktów końcowych pozostaną dość duże. Jednocześnie, klienci z segmentu centrów danych powrócą do zakupów na dużą skalę. W związku z tym nabywcy pamięci DRAM z innych segmentów zastosowań znajdą się pod dużą presją gromadzenia zapasów. Po wzroście o 3-8% w ujęciu kwartał do kwartału w 1Q21 prognozuje się, że średnie ceny kontraktowe różnych rodzajów produktów korzystających z pamięci DRAM wzrosną nawet o 13-18% z kwartału na kwartał w 2Q21.

Wzrost cen pamięci DRAM przełoży się na wzrost cen wielu produktów elektronicznych, w tym i tak już bardzo drogich kart graficznych. | Źródło: mat. własny

Największe podwyżki na rynku konsumenckim

Wzrost cen pamięci DRAM w 2Q21 i 1Q21 względem poprzednich kwartałów. | Źródło: Trendforce

Przypominam, że wzrost cen pamięci DRAM oznacza nie tylko wzrost cen modułów pamięci DDR4. Przełoży się to na podwyżkę wszystkich urządzeń wykorzystujących takie kości pamięci - na przykład smartfonów, notebooków i... kart graficznych. Tak, układy graficzne mogą być jeszcze droższe. Sprawa jest szalenie złożona, a najlepszym dowodem na to jest sytuacja na rynku motoryzacyjnym, która odczuwa kryzys w branży technologicznej.Trzy dni temu pisaliśmy, że koncerny motoryzacyjne mocno zmniejszą produkcję aut w tym roku, nawet o 20%. Jest to wynik niewielkiej podaży czipów komputerowych, które stosowane są na potęgę w autach. Koncerny motoryzacyjne traktowane są jak klienci drugiej kategorii z bardzo prostej przyczyny: skupują mniejszą liczbę czipów niż branża technologiczna. Producenci podzespołów nie powinni raczej dopatrywać się w nich konkurencji, choć... gdy w grę wchodzą duże pieniądze, wszystko jest możliwe.Według danych przytaczanych przez Trendforce, wzrost kwartalny w Q2 2021 będzie znacznie wyższy niż ten, który miał miejsce w Q1 2021, a który był przecież dość duży. Za pamięci DDR4 do komputerów domowych zapłacimy 13-18% więcej, za pamięci serwerowe nawet o 20% więcej, za pamięci do laptopów 10-15% więcej (LPDDR3) lub 5-10% (LPDDR4X). Kości pamięci dla kart graficznych podrożeją nawet o 10-15%.Nie jest dobrze, a Trendforce w swoich prognozach myli się wyjątkowo rzadko...Źródło: TrendForce