PlayStation 5 ponownie dostępne w MediaMarkt. Duża dostępność!

Spora dostawa.

W polskich sklepach internetowych PlayStation 5 pojawia się regularnie, problem w tym, że wszystkie dostępne zestawy znikają w mgnieniu oka. Właśnie pojawiła się kolejna okazja na zakup PS5 i wygląda na to, że tym razem mamy do czynienia z nieco większą dostawą. Niestety, podobnie jak w przypadku poprzednich "wrzutek" nie możemy kupić samej konsoli w oficjalnej cenie. Zamiast tego dostajemy dostęp do zestawów z grami i akcesoriami. W ten sposób dystrybutorzy sprytnie nabijają sobie sprzedaż dodatkowych produktów. Poniżej lista aktualnie dostępnych zestawów: