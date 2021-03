Vidlok Webcam W90 - tania kamerka do wideorozmów

Niedroga kamera internetowa do Skype i nie tylko

Powiedzmy sobie to otwarcie: kamerki zintegrowane z laptopami nie zawsze spełniają wymagania nawet niezbyt wymagających osób, pragnących prowadzić wideorozmowy w sieci. Ba, niektóre urządzenia, w tym z oczywistych powodów komputery stacjonarne, wcale ich nie oferują. Na rynku znajduje się na szczęście garść interesujących produktów w przystępnych cenach, a jednym z nich jest kamerka Vidlok Webcam W90 . Konstrukcja wygląda znajomo? Nic dziwnego, to sprzęt bliźniaczy do kamerki Xiaomi Imi.Vidlok Webcam W90 to kompaktowe urządzenie o wymiarach 72x85 mm, będące w stanie rejestrować obraz w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w 30 klatkach na sekundę. Za obliczenia odpowiada ceniony chipset Sonix. Sprzęt korzysta z kodeków PCM (audio) oraz MJPEG (wideo). Kamerka internetowa zasilana jest bezpośrednio z portu USB. Interesująca i tańsza alternatywa dla popularnej kamerki Logitech C525? Na to wygląda.Producent zachwala obiektyw z funkcją autofokusa, wyostrzający obraz z odległości zaledwie 4,5 milimetra. Kąt widzenia optyki wynosi 90 stopni i jest wystarczająco szeroki, aby obejmować więcej niż jednego rozmówcę. Tuż obok obiektywu znajduje się mikrofon z funkcją redukcji hałasu tła oraz diody sygnalizujące gotowość do nagrywania.Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kamerkę umieścić na statywie lub zamocować ją na górnej części monitora lub pokrywy laptopa. Obrotowa podstawa ułatwia precyzyjne umiejscowienie się w kadrze.Urządzenie działa na zasadzie plug&play i jest gotowe do przesyłania wideo i dźwięku od razu po podpięciu go do komputera. Prostotę obsługi docenią zwłaszcza osoby z mniejszą wiedzą techniczną.Kamera internetowa Vidlok Webcam W90Źródło: Vidlok