Dajcie już spokój z tym 5G. Od smartfonów oczekujemy czego innego

Cechy, które skłoniłyby uczestników badania BlinkAI do wymiany smartfonu na nowszy model.

Aparat i procesor też ważniejsze niż 5G

Podczas badania aż 72% osób wskazało właśnie na to, że to obietnica dłuższej pracy baterii smartfonu skłoniłaby ich do kupna nowego urządzenia. Cóż, nie da się ukryć, że wydajność baterii to istotna cecha smartfonu. Poszukując telefonu dla siebie, zawsze zwracam na nią uwagę, by mieć pewność, że po pewnym czasie nie będę musiała ładować mojego smartfonu codziennie.Dłuższa praca na baterii to nie jedyne, co skłoniłoby badanych do wymiany smartfonu bardziej, niż możliwość korzystania z 5G. Istotniejsze są dla nich bowiem też takie cechy jak pamięć smartfonu, wydajność jego procesora oraz jakość zdjęć i filmów rejestrowanych z pomocą aparatu urządzenia.Jeśli chodzi o podział ankietowanych na użytkowników iPhone’ów oraz telefonów z Androidem, w omówionej kwestii każda z grup wyraziła podobne zdanie. Jak więc widać, zarówno Apple, jak i inni producenci smartfonów powinni skupić się na wypuszczaniu na rynek nie urządzeń z 5G (tak jak cała seria iPhone’ów 12), a oferujących dłuższy czas pracy na baterii.Jestem ciekawa, czy użytkownicy smartfonów w Polsce podzielają opinię Amerykanów. Co ciebie skłoniłoby do zakupu nowego smartfonu? Możliwość korzystania z 5G, robienia lepszych zdjęć, wydajniejszy procesor, czy też pojemniejsza bateria?Źródło: BlinkAI , fot. tyt. Canva