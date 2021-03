POCO F3 - nowy flagowiec oferujący rewelacyjny stosunek możliwości do ceny

Wreszcie jest!

Dziś podczas konferencji online marka POCO należąca do Xiaomi zaprezentowała nie tylko model POCO X3 Pro , ale i flagowego. To urządzenie idealne dla użytkowników ceniących świetną wydajność i dobrą cenę.POCO F3 oferuje wszystkie cechy, których możemy oczekiwać od flagowca. Za wydajność odpowiada procesortaktowany zegarem 3.2 GHz z układem graficznym Adreno 650. Według producenta, jednostka ta jest o 12% wydajniejsza od Snapdragona 865 osiągając w teście AnTuTu ponad 640 000 punktów. Nie zabrakło też wsparcia dla łączności 5G oraz Wi-Fi 6.Na froncie znajdziemy, a okalające go ramki mają zaledwie 2.76 mm. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz, a dotyku aż 360 Hz. Te parametry z pewnością świetnie sprawdzą się w grach.Producentowi udało się odchodzić obudowę, która ma 7.8 mm grubości. Cały smartfon waży 196 gramów, co jest niezłym osiągnięciem zważywszy na wielkość ekranu. POCO F3 zasilany jest akumulatorem o pojemności 4520mAh z szybkim ładowaniem 33W. Bateria do pełna ładuje się w 52 minuty.POCO F3 ma dwa głośniki. Główny na dole i dodatkowy na górze obudowy. F3 jest pierwszym urządzeniem tej marki wyposażonym w technologię dźwięku Dolby Atmos.Główny aparat ma 48 MP z łączeniem w duże piksele (1.6 μm 4-w-1), ultraszerokokątnym obiektywem o kącie 119° oraz telemakro 5 MP, z autofokusem w zakresie 3 cm – 7 cm. Przedni aparat 20 MP obsługuje również tryb nocny selfie.