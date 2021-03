Xiaomi oszalało! Cena POCO X3 Pro dosłownie zdumiewa

Rewelacyjny stosunek jakości do ceny.

Marka POCO należąca do Xiaomi postanowiła znowu namieszać na rynku smartfonów. Dziś zaprezentowano model, który stanowi znaczne ulepszenie w stosunku do szalenie popularnego modelu X3 NFC. Szybsza pamięć, lepszy procesor i nadal rewelacyjna cena!Nowy POCO napędzany jest nowym procesorem. To ośmiordzeniowa jednostka zasilana rdzeniami Qualcomm Kryo 485 i taktowana zegarem do 2,96 GHz. Za grafikę odpowiada z kolei procesor graficzny Qualcomm Adreno 640. Specyfikacja wygląda podobnie do Snapdragona 855 i Snapdragona 855+, które zasilały większość flagowych smartfonów w 2019 roku. W tej cenie nie mieliśmy nigdy wcześniej do czynienia z tak wydajnym urządzeniem.