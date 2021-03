ASUS DG1-4GB, czyli Intel Xe. Karta graficzna Intela z bardzo wąską kompatybilnością

Zaledwie dwie płyty główne zgodne z GPU Intel ASUS DG1-4GB

Grafika ASUS DG1-4G będzie bezszelestna z uwagi na wyłącznie pasywną sekcję chłodzenia karty / Foto: ASUS

Obsługa 4K i starego złącza DVI-D w grafice Intela na PCI-Express

Specyfikacja techniczna ASUS DG1-4G według stron pomocy technicznej firmy ASUS / Foto: ASUS

ASUS DG1-4G zapowiada się na niewielką jednoslotową konstrukcję / Foto: ASUS

Od pewnego czasu było dość cicho o nachodzącej pierwszej grafice Intela w formie karty rozszerzeń do komputerów stacjonarnych (oczywiście nie licząc Intel 740 o nazwie kodowej Auburn i jeszcze na leciwym złączu AGP). Jednak niedawno ASUS udostępnił kolejne informacji w formie pliku PDF na stronach pomocy swoich produktów. I chodzi właśnie o ASUS DG1-4GB.Od początku Intel nie chciał pozycjonować tego układu jako ciekawego chipu dla graczy, w tej kwestii będzie wiodła prym, której testowany już przez Intela przedstawiciel mógłby osiągać nawet wydajność porównywalną z Nvidia GeForce RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800. A przynajmniej jest na to szansa, jeśli dobrze rozszyfrowaliśmy słowa Raja Koduriego. Wracając jednak do Intel Iris Xe w wydaniu firmy ASUS, to wiadomo było o nieco wolniejszej w stosunku do edycji mobilnej grafice dedykowanej oszczędnym komputerom.Całość miała by być chłodzona pasywnie i oferować akcelerację dla kodowania HEVC, AVC, VP9 oraz SCC. Dzięki dokumentowi zauważonemu na stronach ASUS, poznaliśmy dość szczegółową specyfikację sprzętową nadchodzącej grafiki. Już w chwili pojawienia się pierwszych informacji wspominano o bardzo wąskiej kompatybilności nakierowanej na komputery OEM, ale chyba nikt nie spodziewał się tego, co przygotował ASUS. DG1-4G będzie zgodna tylko z dwoma płytami głównymi (w zasadzie czterema, bo obie również jako warianty CSM) - ASUS PRIME H410M-A/CSM i ASUS Pro B460M-C/CSM.Chip bazuje na Intel DG1 z 80 jednostkami EU (640 jednostek cieniujących) i 128 FP32 ALU. Pełny mobilny Iris Xe DG1 jest pod tym względem mocniejszy. ASUS wyposaży grafikę w trzy wyjścia - DisplayPort, HDMI i w zasadzie pomijane już przez producentów DVI-D, które można prosto przeistoczyć odpowiednią przejściówką w VGA znane też pod nazwą D-Sub. Złącza (naturalnie nie powinniśmy na to liczyć w przypadki DVI) miały by obsługiwać maksymalną rozdzielczość 4090 x 2304 pikseli przy odświeżaniu 60 Hz. Czyli jak najbardziej ASUS DG1-4G będzie nadawać się do multimediów 4K.4GB wbudowanej pamięci LPDDR4 miało by pracować z zegarem 4266 MHz. Karta według zamieszczonej specyfikacji powinna prezentować złącze PCI-Express 3.0 x4, ale na zdjęciach można zauważyć pełne x16. Być może fotografie przedstawiają wczesny wariant przedprodukcyjny bez przyciętego PCIe. ASUS DG1-4G miałby być zgodny z Windowsem 10 x64, ale nic nie wiadomo o innych systemach. Wymiary karty będą wynosić 110 x 173 mm. Nie podano grubości, ale dobrze widać na zdjęciach, że to konstrukcja jednoslotowa.Nie wiemy, kiedy dokładnie mielibyśmy spodziewać się premiery karty graficznej Intel ASUS DG1-4G. Ale jeśli macie wspominana płytę główną i myślicie o zakupie, to musicie ostudzić swój zapał. Według pierwszych informacji, nie powinna być dostępna w normalnej sprzedaży, a jedynie montowana w gotowych komputerach producentów OEM. W dodatku do poprawnego działania musiałby być wgrany BIOS płyty głównej specjalnie zmodyfikowany na potrzeby DG1-4G.Źródło i foto: ASUS / Intel / videocardz