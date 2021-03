Debiutują nowe produkty Huawei: laptop MateBook D 16, router WiFi Mesh i monitor biurowy

Huawei coraz większą uwagę skupia na produktach pomocnych w pracy i nauce zdalnej. Dzisiaj podczas specjalnej konferencji online ogłoszono debiut nowych produktów, a wśród nich znalazł się notebook, routeri monitor biurowyJednocześnie ogłoszono profity dla klientów, którzy zdecydują się na zakupy w oficjalnym sklepie Huawei. Wydłużona do trzech lat gwarancja na laptop, jednorazowa, bezpłatna naprawa ekranu smartfona w ciągu 3 miesięcy od zakupu i dostawa na następny dzień roboczy przy zakupach opłaconych do południa dnia poprzedniego – to tylko niektóre z nowych korzyści dla klientów oficjalnego sklepu.Użytkownicy huawei.pl mogą też otrzymać 50 zł za zapisanie się do newslettera – każdy nowy subskrybent otrzyma kupon rabatowy o wartości 50 zł na kolejne zakupy w sklepie o wartości min. 200 zł.MateBook D 16 to laptop z największym ekranem w ofercie Huawei. Wyświetlacz 16,1 cala wyposażony jest w matrycę IPS o rozdzielczości Full HD 1920x1080 i proporcjach 16:9. Maksymalna jasność wyświetlacza to 300 nitów. W ekranie laptopa zastosowano antyrefleksyjną powłokę, a wskaźnik odwzorowywania palety kolorów sRGB wynosi 100%.Minimalistyczny design i wysoka jakość wykonania to cechy, które charakteryzują całą rodzinę laptopów Huawei. Obudowa MateBook D 16 została wykonana z aluminium, przez co urządzenie, pomimo zastosowania dużego, 16,1-calowego ekranu, waży tylko 1,74 kg. W najgrubszej części, szerokość obudowy MateBook D 16 wynosi 18,4 mm.

Huawei MateBook D 16 mieści baterię o pojemności 56 Wh i obsługuje technologię szybkiego ładowania 65 W, dzięki czemu 15 minut ładowania pozwala na oglądanie filmów przez 2 godziny. Do laptopa dołączona jest kieszonkowa ładowarka 65 W, która obsługuje uniwersalny port USB-C. Można nią naładować również inne urządzenia wyposażone w ten port. System operacyjny preinstalowany na MateBook D 16 to Windows 10 Home.Rekomendowana cena detaliczna nowego laptopa w sklepie huawei.pl to 3999 zł , a w przedsprzedaży będzie można go kupić w zestawie z również nowym w portfolio Huawei monitorem –. Przedsprzedaż MateBook D 16 w zestawie z monitorem Huawei Display 23.8” potrwa od południa 22 marca do południa 2 kwietnia.W Polsce zadebiutował dziś też Huawei Display 23.8”. Ten kompaktowy monitor, wyposażony w 23,8-calową matrycę Full HD o proporcjach 16:9, jest otoczony cienkimi ramkami o szerokości 5,7 mm. W ekranie urządzenia zastosowano zaawansowane technologie ochrony oczu użytkownika, przydatne w pracy biurowej, jak i w użytku domowym. Rekomendowana cena detaliczna monitora to 699 zł.Huawei Display 23.8” został wyposażony w matrycę obsługującą rozdzielczość Full HD (1920x1080), która charakteryzuje się wysokim współczynnikiem kontrastu 1000:1 i odwzorowaniem przestrzeni barw NTSC na poziomie 72%.Urządzenie wyróżnia się ergonomicznym designem i kompaktową konstrukcją. Uchwyt urządzenia harmonijnie łączy się ze stabilną podstawą, która umożliwia regulowanie kąta nachylenia wyświetlacza. Monitor można też zamontować na ścianie w dogodnym dla użytkownika miejscu – urządzenie obsługuje standard montażu VESA. Huawei Display 23.8” został wyposażony w dwa porty: HDMI oraz VGA.Huawei Display 23.8” jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowymHuawei WiFi Mesh to domowy system routerów, który według producenta, zasięgiem sieci bezprzewodowej może pokryć przestrzeń nawet do 320 m². W zależności od powierzchni mieszkania można wybrać wariant składający się z trzech lub dwóch satelitów.Huawei WiFi Mesh - specyfikacjaDzięki zaawansowanej technologii Mesh satelity łączą się ze sobą, tworząc siatkę połączeń i nachodzące na siebie sygnały, tym samym sieć domowa jest stabilna i wydajna w całym domu. Każdy z podłączonych do systemu satelitów został wyposażony w czterordzeniowy procesor Gigahome 1,4 GHz. W połączeniu z obsługą trzech pasm komunikacji AC2200: 2,4 GHz, 5 GHz i 5 GHz, które automatycznie przełączają się w zależności od potrzeb, system Huawei WiFi Mesh zapewnia stabilny transfer danych z prędkością dochodzącą do 2200 MB/s.Huawei WiFi Mesh / foto. instalki.plKonfigurację systemu routerów Huawei WiFi Mesh można przeprowadzić w prosty i wygodny sposób poprzez aplikację Huawei AI Life. Aplikacja ta umożliwia również zarządzanie domową siecią, w tym wybór ustawienia limitów prędkości, a także kontrolę korzystania z Internetu przez użytkowników podłączonych do sieci, np. dzieci.Włączanie urządzeń do sieci domowej jest również bardzo wygodne. Dzięki funkcji Huawei Share, wystarczy przyłożyć telefon z systemem Android i włączonym NFC do jednego z satelitów systemu, aby połączyć się z domową siecią.W sprzedaży dostępne są dwie wersje Huawei WiFi Mesh: zestaw złożony z trzech satelitów w rekomendowanej cenie detalicznejoraz zestaw z dwoma satelitami w rekomendowanej cenie detalicznejŹródło: Huawei