Opaska sportowa OPPO Band i słuchawki OPPO Enco X debiutują w Polsce

OPPO wprowadziło dziś na polski rynek najnowszą serię smartfonów Reno5, w ramach której dostępne będą trzy modele – Reno5 5G, Reno5 Lite i Reno5 Z . Jednocześnie poinformowano o dostępności opaski OPPO Band z funkcją stałego monitorowania nasycenia krwi tlenem oraz słuchawek TWS Enco X z aktywną redukcją szumów.Urządzenie zostało wyposażone w 1,1-calowy kolorowy wyświetlacz AMOLED, co jest standardem w opaskach tej klasy.Opaska wspiera 12 trybów treningowych, takich jak m.in. bieg, marsz, jazda na rowerze, pływanie, badminton, krykiet czy joga. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w funkcję stałego monitorowania natlenienia krwi, która co minutę dokonuje pomiaru także podczas snu – opaska posiada funkcję monitoringu nocnego odpoczynku. OPPO Band zapisuje wszystkie treningi w aplikacji HeyTap Health, dzięki czemu użytkownik może sprawdzać swoje postępy i motywować się do dalszych ćwiczeń.