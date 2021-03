Zwrot środków pre-paid. Miało być tak pięknie, a pieniądze przepadają

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już we wrześniu 2016 roku wszczął postępowania przeciwko operatorom Polkomtel (Plus), P4 (Play, Red Bull Mobile), T-Mobile Polska oraz Orange Polska. UOKiK nie spodobały się praktyki polegające na zabieraniu z kont klientów zgromadzonych środków w razie nieterminowego doładowania konta określoną kwotą oraz przepadku środków przy zmianie operatora. W lutym 2020 roku informowaliśmy , że UOKiK nałożył karę w wysokości 20 433 226 złotych na Polkomtel (firma się od niej odwołała), a we wrześniu wrześniu 2020 roku do zaprzestania tych samych antykonsumenckich praktyk zobligowano operatora P4. Podczas gdy Orange stworzyło nawet dedykowaną podstronę z FAQ dotyczącym zwrotów, inni operatorzy nadal wprowadzają Polaków w błąd.Tak się składa, że mój znajomy przenosił kilka dni temu swój numer z sieci Red Bull Mobile, której operatorem jest spółka P4, do sieci Plus. W celu zmiany operatora udał się do jednego z katowickich salonów Plusa. Dostał do wypełnienia stosowne dokumenty i zapytał pracownika punktu o możliwość odzyskania niewykorzystanych środków z konta Play. Odpowiedź była... negatywna. Co więcej, po uzupełnieniu wszystkich dokumentów okazało się, że w salonie nie ma karty SIM (!), więc Dawid po prostu stracił czas. Udał się do innego salonu.

Przeniesienie numeru z sieci do sieci powinno być procesem lekkim, łatwym i przyjemnym. Tymczasem na konsumenta nawet tu czekają pułapki.

Co ważne, Polkomtel w ubiegłym roku z karą nałożoną przez UOKiK się nie zgadzał, o czym informował w swoim stanowisku wysyłanym do prasy:

"Na obecnym etapie Polkomtel nie zgadza się z decyzją UOKiK i uważa ją za pozbawioną podstaw prawnych. Na pewno odwołamy się do sądu i do czasu ostatecznego i prawomocnego wyroku, decyzja UOKiK pozostaje nieprawomocna, w związku z czym nie może być podstawą do żądania zwrotu środków.

Obecnie nie ma regulacji, które wyróżniałyby usługi telekomunikacyjne od innych, szeroko stosowanych w polskiej gospodarce usług przedpłaconych (bony, talony, opłaty za parkowanie - np. wykupujemy opłatę za parkowanie z góry na 60 minut i jeśli parkujemy tylko 50 minut, to nie przysługuje nam zwrot opłaty za pozostałe 10 minut itd.)."

Kto jest winny?

W tym miejscu przypominam, że zgodnie z Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej, konsumentw ciągu 30 dni od zmiany operatora lub upływu ważności połączeń przychodzących. Może to zrobić poprzez kontakt z obsługa klienta - pisemnie, e-mailem, telefonicznie lub w autoryzowanych salonach. Zwrotowi nie podlegają środki powyżej nominalnej kwoty doładowania (tzw. bonusowe, to oczywiste). W ciągu 30 dni od złożenia wniosku, pieniądze są przelewane na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy.W drugim z punktów znajomemu udało się już otrzymać nową kartę SIM, jednakże w odpowiedzi na pytanie o możliwość zwrotu środków z konta prepaid od poprzedniego operatora, pracownik pokręcił przecząco głową. Znajomy na swoje nieszczęście uwierzył obsłudze salonu Plus i nie zapytał o to samo przedstawicieli Play , którzy być może udzieliliby mu właściwej odpowiedzi.Dawid stwierdził, że skoro środki i tak przepadną, to roztrwoni je na udział w jednym z radiowych konkursów. Jak postanowił, tak też zrobił. O całej sprawie powiedział mi w sobotę. Dawid stracił 48 złotych.Można powiedzieć:. Konsument powinien znać swoje prawa, a skoro ich nie zna, to jego problem. Cała rzecz polega na tym, że w takich sprawach prawo trzyma stronę "słabszego" - w tym wypadku konsumenta, który w przeciwieństwie do wybierającego sobie pracowników przedsiębiorcy nie jest profesjonalistą.Pracownik salonu Plusa oczywiście nie musi znać reguł panujących w obrębie konkurencyjnej sieci. Cały wic polega jednak na tym, że UOKiK nakazał w ubiegłym roku zaprzestania stosowania takich praktyk także Polkomtelowi, który prowadzi przecież (?) odpowiednie szkolenia dla swoich pracowników. Błędem znajomego było więc to, że nie zadał dodatkowego pytania przedstawicielom sieci, z której postanowił się przenieść.Kto powinien ponieść w takiej sytuacji odpowiedzialność za przepadek - bo w takiej kategorii warto to rozpatrzyć - 48 złotych? Ciekaw jestem Waszej opinii w tym temacie. Dla mnie przerażającym jest to, jak wiele tracą konsumenci nieświadomi przysługujących im praw.Źródło: mat. własny, zdj. tyt. Canva Pro