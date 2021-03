Reno5 5G, Reno5 Lite i Reno5 - premiera nowych smartfonów OPPO

Reno5 5G / foto. OPPO

Reno5 5G / foto. OPPO

Seria OPPO Reno5

Reno5 Lite / foto. OPPO

Seria Reno5/ foto. OPPO

Seria Reno5 - ceny i dostępność

W Reno5 5G znajduje sięo rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080), z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Smartfon uzyskał certyfikację Netflix HD i Amazon Prime Video HD, co pozwala oglądać filmy w najlepszej jakości.Telefon waży 172 gramy i ma 7,9 mm grubości. Dzięki zastosowaniu rozwiązania COF (Chip On Flex) twórcom udało się zmniejszyć dolną krawędź ekranu do zaledwie 3,98 mm, czyli o 28% w porównaniu z modelem Reno4. W rezultacie stworzono wyświetlacz, który zajmuje niemal całą przednią część smartfona, a stosunek wielkości ekranu do całego urządzenia wynosi 91,7% (w modelu Reno4 było to 90,7%).Więcej o OPPO Reno5 5G dowiecie się z naszej premierowej recenzji W serii OPPO Reno5 znajdują się także modeleOPPO Reno5 Lite to następca modelu Reno4 Lite, a Reno5 Z 5G – oczywiście modelu Reno4 Z 5G. Oba urządzenia wyposażono w poczwórny tylny aparat 48 MP z osobnymi modułami szerokokątnymi, makro i do portretów, z kolei obiektywy przednie to odpowiednio: 32 MP i 16 MP. Oba modele obsługują udoskonalone funkcje nagrywania portretowego, takie jak AI Color Portrait Video czy Portret neonowy, a także filtry koloru, pozwalające na pozostawienie w nagraniu tylko jednej barwy (czerwonej, zielonej lub błękitnej) w celu uzyskania ciekawego efektu artystycznego. W Reno5 Lite oraz w Reno5 Z 5G użytkownicy mogą korzystać również z funkcji filmowania z dwóch aparatów, będącej wyróżnikiem dla serii Reno5. Ekrany to, jak zwykle w OPPO, AMOLED-y o świetnym odwzorowaniu kolorów i bardzo dobrej jasności.Zarówno w Reno5 Lite, jak i Reno5 Z 5G, zastosowano Szybkie Ładowanie VOOC 4.0 o mocy 30 W i baterię o pojemności 4310 mAh. Specyfikację uzupełniają pamięci RAM i ROM: odpowiednio 8 + 128 GB. Procesory zastosowane w urządzeniach to wydajne i dobrze zoptymalizowane jednostki: MediaTek Helio P95 w modelu OPPO Reno5 Lite i MediaTek Dimensity 800U 5G w modelu OPPO Reno5 Z 5G.Smartfony OPPO Reno5 5G i Reno5 Lite będą dostępne w Polsce od 23 marca 2021 r. w ofercie operatorskiej i w partnerskich sieciach retail.Modelbędzie można kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i czarnej, w sugerowanej cenie detalicznej, a w ofercie specjalnej obowiązującej od 23.03 do 05.04.2021 r. za 1 zł można dobrać do niego słuchawki OPPO Enco W31.oferowany jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i fioletowo-niebieskim, w cenie. W specjalnej ofercie na start będzie dostępny z inteligentną opaską OPPO Band za 1 zł. Oferty specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów.Natomiastpojawi się w sklepach nieco później, w wersji czarnej i fioletowo-niebieskiej, w cenieŹródło: OPPO