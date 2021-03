5 zalet laptopa z podwójnym ekranem. To ma sens!

Laptop przyszłości dostępny już teraz. Laptop przyszłości dostępny już teraz.



Jeszcze do niedawna użytkownicy laptopów musieli wybierać pomiędzy ultramobilnością, a ergonomią użytkowania. Osoby chcące cieszyć się ze zwiększonej przestrzeni roboczej w lekkich i kompaktowych notebookach przeważnie wydawały pieniądze na dodatkowe monitory, które trudno przecież zabrać ze sobą w podróż. Za sprawą konstrukcji wyposażonych w dwa ekrany zmieniło się doprawdy sporo. ASUS ZenBook Duo to wzorcowy przykład sprzętu zaprojektowanego od podstaw z myślą o dostarczeniu użytkownikom nie tylko dwóch ekranów, ale także przemyślanego oprogramowania uprzyjemniającego ich użytkowanie.



Testujemy już dla Was dysponujący dwoma wyświetlaczami laptop ASUS ZenBook Duo 14, ale zanim opublikujemy jego recenzję, chcielibyśmy pokazać pięć jego największych zalet. Pomocniczy ekran Screenpad Plus o rozdzielczości 1920 x 515 pikseli oczarował nas swoimi możliwościami.



1. ZenBook Duo 14 to raj dla użytkowników pakietu Adobe

Zapomnij o niewygodnym przełączaniu się pomiędzy okienkami i skalowaniu rozmiaru interfejsu w programach pakietu Adobe, aby zmieścić wszystkie potrzebne ustawienia na jednym ekranie. Korzystając z ZenBook Duo 14 dolny, dotykowy ekran w trymiga zamienisz w panel sterujący funkcjami programów



Dzięki zaawansowanym opcjom personalizacji przeniesiesz na dolny wyświetlacz pokrętła, przyciski, suwaki i paski przewijania, dające Ci dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji. I wiecie co jest najlepsze? Że w przyszłości ma obsługiwać jeszcze więcej aplikacji.



2. Idealny laptop dla grafika, rysownika, architekta...

ASUS ZenBook Duo 14 współpracuje z drugą generacją aktywnego rysika ASUS Pen, rozpoznającego 4096 poziomów siły nacisku. Wystarczy otworzyć pokrywę laptopa, skorzystać z mechanizmu otwierania ekranu ScreenPad Plus i chwycić w dłoń nowoczesny stylus, by za jego pomocą wygodnie sporządzać notatki, szkicować, rysować, czy też oddać się precyzyjnej obróbce grafiki.



Podczas gdy Ty rysował będziesz na ekranie dolnym, efekty pracy będą widoczne na wyświetlaczu głównym. A z resztą... z obu dostępnych matryc możesz korzystać tak, jak tylko tego chcesz. Oprogramowanie ASUS Ci na to pozwoli.



3. Przemyślane oprogramowanie

Jeśli uważasz, że ASUS po prostu "doczepił" drugi ekran do laptopa, jesteś w błędzie. Producent zadbał także o odpowiednie oprogramowanie, które poprawia komfort pracy. ASUS ZenBook Duo 14 w systemie Windows 10 pozwala uruchomić dwie aplikacje na dolnym ekranie, ale po zainstalowaniu aplikacji ASUS ScreenXpert 2 możesz na nim korzystać nawet z trzech programów na podzielonym ekranie.



Co istotne, możesz zapisać sobie do nich skróty i wywoływać je za pomocą jednego tapnięcia w odpowiednią ikonę na wyświetlaczu - takie to proste. Przyszedł czas na montowanie filmów? Dotknij stosowny skrót, a ASUS ZenBook Duo 14 wyświetli dokładnie te okna, których potrzebujesz. Chcesz, aby dolny ekran nie był osobnym ekranem, a przedłużeniem górnego? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak właśnie było. Wszystko to jest tak intuicyjne w obsłudze, jak to tylko możliwe.



4. Wymarzony sprzęt do nauki i pracy zdalnej

Laptop ASUS ZenBook Duo 14 to ciekawa propozycja na pandemiczne czasy. Podczas gdy na głównym wyświetlaczu prowadzisz wideorozmowę ze współpracownikami, partnerami biznesowymi lub prowadzącym zajęcia, dolny ekran może posłużyć za nowoczesny notatnik, w którym nie tylko zapiszesz tekst, ale w razie potrzeby sporządzisz rysunek.



Podstawka jest ergonomiczna i naprawdę stabilna, a pisanie po jej powierzchni jest prawdziwą przyjemnością.



