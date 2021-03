Intel zachwala PC i krytykuje komputery Mac na dziwacznej stronie

Apple odwróciło się od rozwiązań firmy Intel i po zaprezentowaniu swoich pierwszych laptopów z procesorami Apple M1 zapowiedziało, że już niedługo wszystkie sprzedawane przez nią komputery wyposażone zostaną w autorskie układy. Na odpowiedź ze strony Intela nie trzeba było długo czekać. W sieci pojawiła się witryna, którą niektórzy internauci nazywają bez ogródek mianem dziecinady. Popularny producent zachwala na niej komputery z systemem Windows, krytykując jednocześnie propozycje Apple.Obietnice Apple dotyczące procesorów Apple M1 nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Tak twierdzą przedstawiciele firmy Intel, którzy próbują przekonać konsumentów o wyższości PC nad komputerami Mac za pomocą kampanii informacyjnej o nazwie "Go PC".- to dopiero wstęp do bardzo ostrej krytyki.Intel punktuje wady komputerów Apple, pisząc o wielu drogich akcesoriach, braku dotykowych ekranów, możliwości podpięcia tylko jednego wyświetlacza zewnętrznego, ograniczonym wsparciu, niewielkiej liczbie gier oraz - uwaga - limitowanej liczbie aplikacji dla twórców. Apple ganione jest za brak innowacyjności, możliwości personalizacji, a nawet... znacznie niższy niż deklarowany czas pracy na baterii.

Zalety PC i wady komputerów Mac M1 oczami Intela. | Źródło: mat. własny

Intel pokazał, że MacBook Air M1 działa na jednym ładowaniu jedynie 10 godzin i 12 minut zamiast oferowanych 18 godzin. Dla porównania notebook Acer Swift 5 z procesorem Intel Core i7 ma w takich samych warunkach oferować czas jedynie kilka minut krótszy. Co ciekawe, w jednym przypadku pomiaru dokonywano przy włączonym Netflixie na przeglądarce Safari, a w drugim na Chrome. Czyżby zapewnienie identycznych warunków testowych miałoby dać rezultat mniej korzystny dla Intela?Daleki jestem od wychwalania pod niebiosa firmy Apple, ale polecam każdemu z Was odwiedzić witrynę Go PC i wyrobić sobie opinię na jej temat. Wygląda na to, że Intel zamiast inwestować w rozwój swoich produktów (video: utrata udziałów na rzecz AMD) inwestować w kontrowersyjny marketing.Wielu zadaje sobie pytanie, czy stworzenie omawianej wyżej strony internetowej nie wyczerpuje znamion czynu nieuczciwej konkurencji. Zapewne niebawem się dowiemy.Źródło: mat. własny