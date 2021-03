20 użytecznych gadżetów z AliExpress do 10 złotych

Ciekawe i tanie gadżety z Chin.



Co kupić na AliExpress? Pośród milionów produktów trudno jest znaleźć naprawdę ciekawe propozycje. Już po raz 58. wyszukujemy za Was i dla Was interesujące, niedrogie gadżety na tej najpopularniejszej na świecie cyfrowej platformie sprzedażowej. Tym razem skupiliśmy się na produktach tanich, kosztujących 10 złotych lub mniej. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś interesującego lub... inspirującego do dalszych poszukiwań.



1. Lampka LED z uchwytem do mocowania

Praktyczne i elastyczne lampki LEDowe ze zintegrowanym karabińczykiem. Możesz korzystać z nich, aby być lepiej widocznym po zmroku - przemieszczając się tak pieszo, jak i na rowerze. W awaryjnej sytuacji możesz wykorzystać je w roli latarki o niedużym strumieniu światła.



Cena: ok. 10 złotych



2. Magiczna gąbka kuchenna do czyszczenia i odkamieniania

Doczyszczenie zabrudzonych naczyń w kuchni bywa trudne, zwłaszcza od spodu. Nie jest to problemem, jeśli masz w swoim domu taką oto gąbkę do usuwania wyjątkowo uporczywych plam. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby za jej pomocą pozbywać się kamienia i innych osadów.



Cena: ok. 8 złotych



3. Fartuch do golenia z przyssawkami

Denerwuje Cię to, gdy podczas golenia się rozrzucasz wszędzie wkoło drobne włoski, które nierzadko lądują także na ubraniu? Spraw sobie taki oto fartuch. Dzięki przyssawkom umieszczonym na rogach da się go przymocować do lustra, przed którym się golisz.



Cena: ok. 10 złotych



4. Zestaw narzędzi do zdejmowania elementów wnętrza auta

Jeśli lubisz majsterkować przy swoim samochodzie, to potrzebujesz między innymi takich oto przyrządów ułatwiających ściąganie elementów wnętrza. Za ich sprawą wymiana przepalonej żarówki oświetlenia kabiny i podobne czynności będą proste.



Cena: ok. 6 złotych



5. Przenośne mini butelki na perfumy

Miej ulubione perfumy zawsze przy sobie dzięki tym niewielkim, eleganckim i bardzo poręcznym flakonikom. Proces przelewania jest bezproblemowy.



Cena: ok. 6 złotych



6. Tani mikrofon krawatowy

Cena: ok. 10 złotych



7. Uchwyt zapobiegający wypadaniu słuchawek TWS

Nie wydawaj fortuny na mikrofon krawatowy do vlogów i innych nagrań. Ten dobrze oceniany mikrofon typu lavalier kosztuje zaledwie 10 złotych.



Problem ze słuchawkami TWS wypadającymi z uszu? Wystarczy kupić ten oto tani gadżet, wsunąć do niego słuchawkę i cieszyć się ze zwiększonego komfortu użytkowania - także w trakcie biegania.



Cena: ok. 1 złoty



8. Rozgałęziacz jack 3.5 mm

Rozgałęziacz jack 3.5 mm. Dzięki niemu podłączysz dwa zestawy słuchawkowe lub głośniki do jednego źródła audio. Do wyboru kilka różnych kolorów - każdy z wtyczką zagiętą pod kątem 90 stopni.



Cena: ok. 4 złote



9. Uchwyt pływający do kamerek sportowych GoPro, Xiaomi

Ten uchwyt sprawi, że kamerka sportowa zamknięta w wodoodpornej obudowie nie pójdzie na dno, a będzie się unosić na powierzchni wody. Must have dla osób pragnących rejestrować wakacyjne filmy na morzu lub jeziorze.



Cena: ok. 5 złotych



10. Krajalnica do awokado

Ot, praktyczny przyrząd do wyjmowania awokado ze skórki. Awokado to naprawdę zdrowy i smaczny owoc - warto go dodać do swojej diety. ;)



Cena: ok. 4 złote



11. Etui antykradzieżowe na karty - 7 sztuk

Etui chroniące przed odczytaniem danych z kart kredytowych, czyli gratka dla miłośników bezpieczeństwa.



Cena: ok. 4 złote



12. Mini stoliczek na monitor

Nigdy nie wpadłeś na to, żeby z cieniutkiej obudowy monitora zrobić półeczkę, prawda? Umożliwi Ci to ten szalenie użyteczny i uniwersalny stoliczek, który możesz zamocować na górnej krawędzi swojego monitora.



Cena: ok. 5 złotych z wysyłką z Polski



13. Nożyk Xiaomi do cięcia papieru i nie tylko

Niewielki nożyk Xiaomi Youpin Fizz wykonany ze stopu aluminium pozwoli precyzyjnie docinać różne tworzywa, nie tylko papier.



Cena: ok. 10 złotych



14. Uchwyt magnetyczny na smartfon

Pracujesz często na laptopie, równocześnie robiąc użytek ze smartfona? Zainteresuj się takim oto magnetycznym uchwytem, dzięki któremu ekran smartfona znajdował się będzie tuż obok ekranu notebooka.



Cena: ok. 8 złotych



15. Kabelek USB-C lub Lightning, zwijany na magnesy

Irytują Cię wiecznie splątane i zabierające powierzchnię biurkową kabelki USB? Ten przewód wyposażono w niewielkie magnesy, które sprawiają, że po zakończeniu procesu ładowania jest go bajecznie łatwo zwinąć do kompaktowej postaci.



Cena: ok. 10 złotych



16. Rozgałęziacz USB 2.0 lub 3.0

Portów USB nigdy za wiele, a niestety w laptopach nierzadko ich brakuje. Rozwiązaniem tego problemu jest rozgałęziacz USB. Tutaj znajdziesz kilka modeli obsługujących USB 2.0 lub USB 3.0.



Cena: od ok. 6 złotych



17. Adapter USB-C OTG Baseus - podepnij pendrive do smartfona

Za sprawą takiego oto adaptera USB-C OTG podepniesz pendrive z danymi pod swój smartfon. Możesz go wykorzystywać także jako zwykłą "przelotkę" z USB-A do USB-C.



Cena: ok. 10 złotych



18. Lampki LED z drutu miedzianego - różne rodzaje

Lampki LED na drucie miedzianym są fantastycznym gadżetem dekoracyjnym. Przewód można dogiąć, idealnie dopasowując go do powierzchni, na której chcesz umieścić lampki. Do wyboru kilka wersji - zasilanych bateriami lub poprzez złącze USB.



Cena: od ok. 5 złotych



19. Wentylatorek przenośny

Temperatura za oknem jeszcze na to nie wskazuje, ale mamy już wiosnę. Przygotuj się na upały i spraw sobie niewielki, przenośny wentylatorek, który dzięki podstawce może schładzać Cię również w trybie biurkowym.



Cena: ok. 7 złotych



20. Rozgałęziacz USB-C do USB-C i jack 3.5 mm

