Wyciekła specyfikacja Xiaomi POCO X3 Pro. Procesor to odgrzewany kotlet?

Koniec tajemnic.

POCO X3 Pro z nowym procesorem

Ostatnim naprawdę mocnym smartfonem ze stajni POCO był POCO F2 Pro , który nie tylko mnie urzekł swoją konstrukcją za sprawą wysuwanego aparatu do selfie i pięknym, jednolitym wyświetlaczem AMOLED. Teraz marka szykuje powrót do flagowej półki za sprawą modelu POCO X3 Pro, jednak jeżeli liczyliście na flagowy procesor, zapomnijcie.Po naprawdę udanym POCO X3 NFC przyszedł czas na jego mocniejszą wersję. Na horyzoncie widać już, który zadebiutuje. Premierę urządzenia będziecie mogli obejrzeć na kanałach społecznościowych marki.Shopee, wietnamski sprzedawca online, opublikował ofertę sprzedaży POCO X3 Pro. Produkt szybko zniknął ze sklepu, ale uważni internauci zdążyli wykonać sceenshoty, aby uwiecznić specyfikację urządzenia.Okazuje się, że nowy POCO będzie napędzany niezapowiedzianym jeszcze procesorem. Według sprzedawcy, telefon POCO X3 Pro jest zasilany przez chip Snapdragon 860. To ośmiordzeniowa jednostka zasilana rdzeniami Qualcomm Kryo 485 i taktowana zegarem do 2,96 GHz. Za grafikę odpowiada z kolei procesor graficzny Qualcomm Adreno 640.Internauci szybko zauważyli, że specyfikacja wygląda podobnie do Snapdragona 855 i Snapdragona 855+, które zasilały większość flagowych smartfonów w 2019 roku. Sugeruje to, że Snapdragon 860 to Snapdragon 855 z 2021 r. Oczywiście to wciąż bardzo mocna jednostka, jednak warto pamiętać, że pierwowzór postał już w 2018 roku.Pozostałe parametry POCO X3 Pro wyglądają naprawdę interesująco. Na pokładzie znajdziemy baterię, szybkie ładowanie 33 W, do 8 GB pamięci RAM, do 256 GB pamięci masowej, gniazdo kart microSD, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, konfiguracja z czterema kamerami 48 MP,z częstotliwością próbkowania dotykowego 240 Hz.Wygląda na to, że wygląd zewnętrzny będzie zbliżony do POCO X3. Całość nie będzie smukła, smartfon waży 215 gramów i ma 9,4 mm grubości.