Pierwsze zdjęcia Xiaomi Mi Band 6. Potwierdziły dwie ważne cechy

Tak wygląda Xiaomi Mi Band 6 na żywo. | Źródło: XiaomiToday

Ładowanie Xiaomi Mi Band 6 będzie bardzo wygodne - urządzenia nie będzie trzeba wyjmować z paska. | Źródło: XiaomiToday

Xiaomi Mi Band 6 - specyfikacja

Co istotne, Xiaomi Mi Band 6 będzie można naładować za pomocą magnetycznych pinów. Oznacza to, że opaski na czas ładowania może pozostać wpięta w pasek - to bardzo wygodne rozwiązanie.Zgodnie z tym co widnieje w dokumentach, opaska Xiaomi Mi Band 6 otrzymała nazwę kodową XMSH15HM. Koresponduje to z naszymi wcześniejszymi doniesieniami na temat tego urządzenia. Na rynek chiński skierowany zostanie wariant XMSH16HM z modułem NFC.Według pogłosek, Xiaomi Mi Band 6 będzie obsługiwał asystenta głosowego Alexa, a oba modele otrzymają czujnik SpO2 do pomiaru zawartości tlenu we krwi. Niektóre plotki mówią o tym, że pojawi się też moduł GPS, choć warto podejść do tego z pewną dozą dystansu. Pewnym jest to, że Mi Smart Band 6 zaoferuje zwiększoną liczbę ok. 30 trybów aktywności - w Mi Band 5 jest ich 11. Co więcej, sprzęt cechowała będzie integracja z wybranymi komunikatorami w taki sposób, aby dało się z jej poziomu wysyłać szybkie odpowiedzi.Cena Xiaomi Mi Band 6 pozostaje oczywiście tajemnicą. Xiaomi Mi Band 5 debiutował w czerwcu 2020 roku, w cenie zaczynającej się od 189 juanów, czyli ok. 108 złotych. W Polsce cena Mi Smart Band 5 wynosiła ok. 179 złotych.Źródło: XiaomiToday, zdj. tyt. Canva Pro (inny model opaski sportowej)