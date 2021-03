Pełna specyfikacja Realme 8 Pro. Mocna konkurencja dla Xiaomi

Szykuje się świetny średniak.

Realme podąża ścieżką Xiaomi

procesor Snapdragon 720G

6 GB RAM i 128 GB ROM (+ wsparcie dla microSD)

6.4" ekran Super AMOLED

szybkie ładowanie 50W

bateria 4500 mAh

aparat 108MP + 8MP + 2MP + 2MP

Zeszłoroczny Realme 7 Pro sprzedawał się znakomicie przede wszystkim za sprawą mocnej specyfikacji i bardzo konkurencyjnej ceny. Za 1299 zł można było kupić niemal kompletny smartfon z szybkim ładowanie i ekranem Super AMOLED. Teraz czekamy na premierę jego następcy, a w sieci pojawiła się właśnie pełna specyfikacja urządzenia.Chiński producent obrał ten sam tor - firma chce oferować dobrze wyposażone smartfony ze średniej półki. Xiaomi pokazało już co ma do zaoferowania prezentując Redmi Note 10 Pro , którego aktualnie testujemy. Specyfikacja Realme 8 Pro wskazuje, że urządzenie będzie bezpośrednim konkurentem dla wspomnianego modelu.Serwis Slashleaks opublikował zdjęcie przedstawiające szczegóły specyfikacji Realme 8 Pro, na pokładzie znajdziemy:Zdjęcie pochodzi z indyjskiego sklepu więc globalny wariant może nieco się różnić, jednak parametry wyglądają wiarygodnie. Nie wiadomo czy ekran będzie miał odświeżanie wyższe niż 60 Hz. Dziwi też zastosowanie wolniejszego ładowania (50W) w stosunku do modelu 7 Pro (65W).