To nie bug, to ficzer - z obudowy iPhone'ów schodzi farba

iPhone’y mają problem z farbą?





Wygląda na to, że. Ze smartfonów amerykańskiego producenta zaczyna schodzić farba. Wszystko to w przypadku aluminiowych elementów samego urządzenia. Informacja została przekazana przez Svetapple.sk i pokazana bezpośrednio na zdjęciach.Svetapple.sk twierdzi, iż iPhone, z którego schodzi farba był używany wraz z przeźroczystą obudową, tak więcpowodującym problem ze schodząca z urządzenia farbą. Nie jest także jasne czy sama obudowa założona na smartfona mogła spowodować tego typu problem.Co gorsza, informacje na temat problemów ze schodzącą farbą pojawiają się także ze strony użytkowników, który został zaprezentowany w ubiegłym roku. Czytelnik serwisu MacRumors udostępnił zdjęcia iPhone’a 11 z dramatycznym zanikiem farby na bocznej obudowie.Zanikanie farby oraz specyficzne odpryski zostały zarejestrowane w większości przypadków w modelach RED, malowanych czerwoną farbą.Niektóre osoby spekulują, że blaknięcie kolorów jest spowodowane, które zwiększa przeźroczysta obudowa. Pojawiły się również doniesienia, że schodzenie farby ze smartfonów może wynikać zwykorzystywanego do ochrony iPhone’a.Na całe szczęście liczba raportów związanych z problemami z kolorem na obudowie pozostaje ograniczona – sprawa nie wydaje się mieć szerokiego zasięgu i jest ograniczona zaledwie do kilkunastu lub kilkudziesięciu sztuk smartfonów. Nie oznacza to jednak, że Apple nie powinno przyjrzeć się temu problemowi bliżej.Póki co amerykańska firma z jabłkiem w logoŹródło: MacRumors / fot. MacRumors