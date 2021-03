OnePlus 9 Pro ładuje się bezprzewodowo szybciej niż niejeden smartfon "po kablu"

Niesamowite.

Już 23 marca na rynku zadebiutują smartfony z serii OnePlus 9. Najpotężniejszy z nich czyli OnePlus 9 Pro będzie posiadał wiele unikalnych cech, które mają przykuć uwagę potencjalnych kupujących. Właśnie dowiedzieliśmy się, że sprzęt będzie oferował nie tylko topową wydajność, ale i niespotykanie szybkie ładowanie.Producenci oferują coraz szybsze technologie ładowania zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego. To jednak chińskie marki wiodą prym w tej kwestii. OnePlus pochwalił się, że model 9 Pro obsługuje naprawdę szybkie. W praktyce, specjalna ładowarka umożliwi naładowanie urządzenia od 1 do 100 procent. Dla porównania, najnowszy iPhone 12 Pro z 20-watowym ładowaniem przewodowym potrzebuje 1 godziny i 45 minut, aby naładować się do pełna.Co ważne, tegoroczne ulepszenia nie ograniczają się tylko do ładowania bezprzewodowego. OnePlus 9 Pro będzie oferował ładowanie przewodowe 65 W, dzięki czemu ładowanie do pełna potrwa zaledwie 29 minut! To lepszy wynik niż OPPO Reno4 Pro 5G z ładowaniem 65 W SuperVOOC 2.0 , którego testowaliśmy pod koniec ubiegłego roku uzyskując wynik około 37 minut.Nowo zaprojektowana ładowarka bezprzewodowa zawiera dwie cewki ładujące, dzięki czemu możliwe jest ładowanie telefonu w orientacji poziomej lub pionowej.Warto też zauważyć, że podstawowy model OnePlus 9 może być używany z nową ładowarką o mocy 15 W. Dodatkowo, zarówno 9, jak i 9 Pro obsługują standardowe ładowanie bezprzewodowe Qi z mocą 15 W.Z pewnością nowa ładowarka nie będzie tania. Zeszłoroczny model czyli Warp Charge 30 Wireless Charger kosztował 69,95 €.Źródło: OnePlus, The Verge