Górnicze GPU Nvidia CMP 30HX już w sprzedaży, ale kto by je kupował?

Górnicza grafika CMP 30HX na poziomie GeForce GTX 1660 Super

GeForce RTX 3060 lub GTX 1660 Super, to lepszy wybór niż CMP 30HX

Oferta z kartą Nvidia CMP 30HX ze sklepu Microless / Foto: Microless via wccftech

Zieloni jakiś czas temu zapowiedzieli kilka modeli. Miały pojawić się dwa modele (30HX i 40HX) jeszcze w pierwszym kwartale, a kolejne dwa (50HX i 90HX) w drugim. Najmniej wydajna podstawowa karta graficzna dedykowana do kopania już zaczęła pojawiać się w sklepach internetowych, a przynajmniej w jednym. Jednak jej oferta nie wygląda tak atrakcyjnie.Znany z wielu przecieków użytkownik Twittera momomo_us wyśledził kartę produktu w sklepie Microless. W tej chwili strona nie jest już dostępna, ale oczywiście zachowały się zrzuty ekranu i komplet informacji. Nvidia CMP 30HX pojawiła się pod postacią produktu o nazwie (i przy okazji skróconym opisie w tym samym polu) "Palit Nvidia GeForce CMP 30HX, 6GB GDDR6 192 bits, 14 Gbps, Hash Rate 26 MH/s, Mem. Bandwidth 336 (GB/Sec) | NE630HX017J9-1160X".TTTTTTTTTTTTTTTTTTBiorąc pod uwagę bazowanie na grafice GeForce GTX 1660 Super i podobną do niej wydajność wydobycia Etherum na poziomie 26 MH/s, nie jest to optymalny wybór dla górników kryptowalut. Chip TU116-100 z 1408 jednostkami CUDA (taktowanie bazowe 1540 MHz, a w boost 1785 MHz) i 6 GB pamięci GDDR6 nie jest szalenie wydajny w porównaniu do serii GeForce RTX 3000, ale teoretycznie da się coś na nim podziałać. Gdyby tylko nie cena wynosząca 723 dolary (około 2800 złotych) i brak możliwości dalszego odsprzedania do tradycyjnych zastosowań z powodu rezygnacji z jakichkolwiek wyjść wideo.Mająca podobny poziom wydajności przy działaniu blokady grafika GeForce RTX 3060 kosztuje około 3800 złotych. Tak, to drożej. Ale Nvidia z powodu błędu odblokowała wydobycie do pełnej wydajności, więc RTX 3060 realnie znacząco przewyższa CMP 30HX. Na tyle, że warto dopłacić. Z drugiej strony standardowy GeForce GTX 1660 Super, który przecież jest bazą CMP 30HX i oferuje zbliżoną wydajność, jest możliwy do nabycia w naszym kraju już za 2600 złotych, a tak samo jak RTX 3060, później można go odsprzedać. A mówimy tak naprawdę o rynkach i metodach kupna, w których realne ceny są niższe niż w Polsce, więc CMP 30HX jest jeszcze mniej ciekawy.Widać Nvidia myślała o cenie biorącej pod uwagę działające limitery wydajności. Tak czy inaczej, jeśli szersza dostępność CMP 30HX czy innych modeli z tej serii nie pociągnie za sobą cennika, to CMP HX będą tylko zalegać, a nie polepszać sytuację na rynku konsumenckich kart graficznych.Źródło i foto: wccftech / momomo_us @ Twitter