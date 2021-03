Roboty sprzątające - już teraz szalenie użyteczne

O ile początkowo podchodziłem do idei smart home z pewną dozą dystansu, to wraz z upływem lat otwieram się na nią coraz mocniej. Powód jest trywialny: na rynku pojawia się coraz więcej interesujących rozwiązań w coraz lepszej cenie. O ile jeszcze niedawno uważałem roboty sprzątające za coś zbytecznego, drogiego i nie zawsze efektywnego na tle bezprzewodowych odkurzaczy ręcznych, możliwość testowania kolejnych urządzeń przypomina mi, że świat się zmienia. Podam prosty przykład: jeszcze jakiś czas temu pojemniki na nieczystości w sprzęcie tego typu należało bardzo często wymieniać. A teraz? Odkurzacz(marka Xiaomi) sprzedawany jest w komplecie ze stacją dokującą ze zintegrowanym pojemnikiem na kurz o pojemności 3 litrów. Robot sam opróżnia pojemnik do swoistej stacji odbioru kurzu, dzięki czemu może odkurzać jeszcze większe powierzchnie bez ingerencji ze strony użytkownika. Rzadszy kontakt z kurzem, mniej zmartwień. To mi się podoba.

Lydsto R1. | Źródło: Lydsto

Deebot Ecovacs T8 AIVI. | Źródło: Deebot

Roboty sprzątające są coraz lepsze w omijaniu przeszkód - nie muszą nawet ich dotykać, po prostu je "widzą". | Źródło: AliExpress

iRobot Roomba i7+. | Źródło: iRobot

Materiał powstał przy współpracy z AliExpress

Synonimem dobrej jakości robota sprzątającego pozostaje w mentalności wielu konsumentów iRobot (świetna Roomba i7+), ale wszystko idzie do przodu, a na rynku gęstnieje konkurencja. W polskich i zagranicznych sklepach sporym zainteresowaniem cieszą się konstrukcje tańszych marek pokroju Roborock, jak choćby Roborock S5 Max, czy też Deebot, z Deebot Ecovacs T8 AIVI na czele. Rosnąca liczba Polaków w poszukiwaniu wymarzonego robota sprzątającego lub robota sprzątającego z mopem udaje się do chińskich sklepów, wysyłających towary do Polski. Ano właśnie, mopowanie...Robot sprzątający z mopem rozszerza ideę automatyzacji procesu sprzątania domu o czynność, której nie lubi chyba żaden człowiek. Wystarczy cyklicznie wymienić wodę w pojemniku, a o resztę zadba sztuczna inteligencja. Lydsto R1 najpierw odkurza daną powierzchnię, by chwilę potem usunąć z niej zabrudzenia za pomocą zwilżonego materiału. Jeśli raz, a dobrze umyjesz podłogę w swoim domu lub mieszkaniu, robot sprzątający zagwarantuje utrzymanie jej czystości przez długo czas. A ja Wam gwarantuję, że zrobi to dobrze.Dzisiejsze inteligentne odkurzacze są w stanie omijać przeszkody znacznie skuteczniej, niż domowe zwierzaki. Widziałem już kota uderzającego z całym impetem w ścianę, ale roboty sprzątające unikają problemu za sprawą zestawu przeróżnych czujników. Kamery 3D TOF i mapowanie LDS są w stanie przygotować mapy pomieszczeń w taki sposób, aby robot sprzątał szybko, skutecznie i w zaplanowany sposób. Za sprawą badania "gruntu" przy pomocy wiązek lasera robot nie tylko jedzie idealnie po trasie, którą sam sobie wyznaczy, ale też nigdy nie spadnie ze schodów, będąc w stanie w porę się przed nimi zatrzymać. Po skończonym zadaniu lub w razie wykrycia niskiego poziomu naładowania, robot sprzątający sam wróci do stacji dokującej, pełniącej przy okazji funkcję ładowarki.Recenzje robotów sprzątających są zgodne co do jednego. Nie istnieje coś takiego jak najlepszy robot sprzątający, a tego rodzaju urządzenia warto dostosowywać do swoich indywidualnych potrzeb. Nie potrzebujesz funkcji mopowania? Oszczędzisz parę stówek. Nie zależy Ci na odkurzaniu dywanów? Wybierz konstrukcję z nieco mniejszymi kółkami. Nie uważam, żeby tego rodzaju gadżet był w stanie dziś zastąpić ręczny odkurzacz akumulatorowy, ale już teraz stanowi rewelacyjnego jego dopełnienie.