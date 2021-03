Składany smartfon Xiaomi pojawił się na zdjęciach. Jest... ogromny

Producent ma już prototyp.





Składany smartfon Xiaomi na zdjęciach





fot. GSMArena

Składany smartfon Xiaomi coraz częściej pojawia się na plotkach oraz przeciekach. Tym razem mamy jednak do czynienia z prawdziwą bombą. Urządzenie trafiło do sieci w postaci zdjęć prototypu i widać, że chińska firma ciągle eksperymentuje z konstrukcją wspomnianego urządzenia. Nowe zdjęcia nie potwierdzają bowiem plotek sprzed kilku miesięcy. Mimo to… składany smartfon XiaomiNadchodzący składany smartfon Xiaomi zapewne będzie wyposażony w mechanizm, który pozwoli składać jego obudowę do wewnątrz. Urządzenie będzie więc działać bardzo podobnie do. Zdjęcia, które wpadły w ręce serwisu GSMArena wskazują także na potrójną konfigurację aparatu fotograficznego – dokładnie taką, jaka znajduje się w Samsungu Galaxy S21. Możliwe jednak, że są to po prostu elementy zastępcze umieszczone w prototypie tylko na chwilę.Oczywiście nie wiadomo, czy zdjęcia, które trafiły do sieci na sto procent przedstawiają nowego „składaka” Xiaomi,Pomimo swoistych inspiracji konstrukcją Samsunga, składany telefon Xiaomi może działać zupełnie inaczej. Niestety chińska firma na ten momentani nie opublikowała żadnych informacji dotyczących potencjalnej daty jego wydania. Plotki na temat składanego smartfona Xiaomi słychać już od kilku lat, a na przestrzeni 2020 i 2021 roku nabrały one tylko i wyłącznie na sile.Bardzo możliwe, że chiński producent przygotowuje niespodziankę,Na ten moment nie możemy zrobić nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji dotyczących składanego smartfona Xiaomi.Źródło: GSMArena / fot. Sparrowsnews.com