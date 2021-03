Polujesz na PlayStation 5? Zestaw konsola + gry pojawił się w Neonet

Kolejna oferta dla fanów PS5.

W ostatnim czasie niemal codziennie w polskich sklepach pojawia się poszukiwana przez wielu konsola PS5. Niestety, markety dodatkowo napędzają sobie sprzedaż oferując nie samą konsolę, a zestaw z grami lub akcesoriami. Nie inaczej jest i tym razem.Wczoraj PS5 było można kupić na polskim Amazonie, dziś sprzęt pojawił się ponownie w Neonet.Osoby zainteresowane konsolą Sony odsyłamy do oferty: PlayStation 5 + The Last of Us Part II + Demon's Soul Remake + Marvel's Spider-Man Miles Morales za 3099 zł