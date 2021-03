Nowe mobilne procesory AMD Ryzen Pro 5000U. Niskonapięciowe, ale potężne CPU

Aż 8 rdzeni AMD Ryzen mimo niskonapięciowego charakteru

foto: AMD

AMD nie zapomniało o bezpieczeństwie i prostym wdrażaniu oraz zarządzaniu

foto: AMD

AMD zaprezentowało kolejne modele swoich mobilnych procesorów. Są to AMD Ryzen Pro (7, 5 i 3) w architekturze Zen 3. Charakteryzują się niewielkim TDP na poziomie 15 W, choć przy tym zostały wyposażone nawet w 8 rdzeni! To potencjał na niezłą moc dla niewielkich i bardzo mobilnych laptopów.Intel w analogicznym segmencie proponuje co najwyżej modele sześciordzeniowe. Firma kojarzona z czerwonym kolorem ma teraz do dyspozycji AMD Ryzen 7 PRO 5850U z ośmioma rdzeniami i szesnastoma wątkami (standardowy zegar 1,9 GHz, a w boost do 4,4 GHz, poza tym 20 MB cache), sześciordzeniowy i dwunastowątkowy AMD Ryzen 5 PRO 5650U (2,3 GHz, a w boost nawet do 4,2 GHz, 19 MB cache) i AMD Ryzen 3 PRO 5450U o czterech rdzeniach i ośmiu wątkach (taktowania odpowiednio 2,6 GHz i 4,0 GHz, a cache wynosi 10 MB).Wszystkie trzy modele zostały wykonane w procesie technologicznym 7 nm i mają współczynnik TDP na poziomie 15 W, więc nie potrzebują bardzo wydajnego systemu chłodzenia. A przy okazji powinny pobierać niewiele energii elektrycznej, co wpłynie pozytywnie na czas pracy na. Opisując najmocniejszy z wymienianych CPU, czyli Ryzen 7 PRO 5850U, AMD chwali się, że "ma 8 rdzeni "Zen 3" i 16 wątków, dzięki czemu zapewnia nawet o 57 proc. wyższą wydajność wielowątkową niż konkurencja, oferuje też o 23 proc. wyższą wydajność niż konkurencja w aplikacjach domowych i biurowych, pozwala działać laptopom na baterii przez nawet 17,5 godziny."Jako, że mowa o linii Ryzen Pro dedykowanej dla biznesu, AMD zastosowało szereg technologii zwiększających bezpieczeństwo. AMD Memory Guard i AMD Shadow Stack oferują takie funkcje (ochrona danych i tożsamości czy przed atakami złośliwego oprogramowania) zarówno na poziomie hardware jak i software w systemach Microsoft Windows. Przy okazji AMD Pro sprzyja ważnemu w korporacjach zestawowi funkcji do uproszczonego wdrażania, obrazowania i zarządzania.Komputery oparte o nowe procesory AMD Ryzen Pro powinny być dostępne dla klientów korporacyjnych od drugiego kwartału 2021 roku. AMD szczególnie podkreśla szeroką dostępność laptopów HP i Lenovo z omawianymi CPU. Według firmy, liczba korporacyjnych laptopów bazujących na platformie AMD powinna się potroić do końca 2021 roku.Źródło i foto: AMD