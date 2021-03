Hulajnoga elektryczna w Lidlu. Cena kusi, ale czy warto?

Hulajnoga elektryczna z Lidla

Idzie wiosna, a wiosna to doskonały czas na przerzucenie się na środki transportu osobistego, które pomogą omijać korki w drodze do pracy. Do łask wrócą rowery, ale także modne od dłuższego już czasu hulajnogi elektryczne. Z tej właśnie okazji sieć sklepów Lidl wprowadziła do swojej oferty hulajnogę elektryczną w całkiem niezłej cenie. Warto przyjrzeć jej się bliżej.Czy warto kupić hulajnogę elektryczną z Lidla? Na pierwszy rzut oka sprzęt wygląda jak klon popularnej Xiaomi M365. Zasilany akumulatorem litowo-jonowym 7,2 Ah z ogniwami Sanyo sprzęt po ładowaniu przez 5 godzin jest w stanie przejechać ok. 22 kilometry - to nieco mniej od hulajnogi Xiaomi. Maksymalna prędkość pojazdu wynosi 23 km/h.