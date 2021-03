Galaxy A52, A52 5G i A72 - nowe smartfony Samsunga ze średniej półki

Galaxy A52 i Galaxy A52 5G

Główny: 64 MP, OIS, autofokus (F1,8; 0,8 µm)

Ultraszerokokątny: 12 MP, stałoogniskowy (F2,2; 1,12 µm)

Macro: 5 MP, stałoogniskowy (F2,4; 1,12 µm)

Głębi: 5 MP, stałoogniskowy (F2,4; 1,12 µm)

Przedni: 32 MP, stałoogniskowy (F2,2; 0,8 µm)

Galaxy A52 6/128 GB - 1549 zł

Galaxy A52 5G 6/128 GB - 1899 zł

Galaxy A72 - większy i z teleobiektywem

Firma Samsung zaprezentowała dziś nowe smartfony z rodziny Galaxy, a konkretnie modele: A52, A52 5G i A72. Cechą wspólna urządzeń jest ekran Infinity-O FHD+oraz zgodności z wymogami normyOba modele oferują wyświetlacz Infinity-O FHD+ Super AMOLED 6,5” (1080 x 2400), które różnią się częstotliwością odświeżania.Smartfony są też identyczne pod względem konstrukcji (75,1 x 159,9 x 8,4 mm i waga 189 gramów).Na pokładzie znajdziemy baterię 4500 mAh z szybkim ładowaniem 25 W, łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 G + 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, głośniki stereo dostrojone przez AKG i 2 gniazda (1 SIM + 1 hybrydowe) ze wsparciem dla kart pamięci MicroSD do 1 TB. Za wydajność odpowiada procesor Snapdragon 720G (8 nm), a użytkownicy otrzymają do dyspozycji następujące warianty pamięci: RAM: 6/8 GB, ROM: 128/256 GB.Samsung zapewnia, że dla modeli Galaxy A52, A52 5G i A72 aktualizacje oprogramowania będą dostępne trzykrotnie, a regularne aktualizacje bezpieczeństwa – przez co najmniej cztery lata. Na pokładzie znajdziemy oczywiście Androida 11 z interfejsem One UI 3.1.Specyfikacja A72 wygląda podobnie do A52, główną różnicę robi większy ekran i bardziej zaawansowany aparat. Na froncie znajdziemyInfinity-O FHD+ Super AMOLED (1080 x 2400) z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Wymiary urządzenia: 77,4 x 165,0 x 8,4 mm, masa 203 gramów. W omawianym modelu zastosowano też większy akumulator (5000 mAh).Za zdjęcia odpowiada ten sam zestaw obiektywów co w A52 + dodatkowy teleobiektyw (8 MP, OIS autofokus, F2,4, 1,0 µm). Dzięki niemu możemy skorzystać z 3x zoomu optycznego i 30x zoomu cyfrowego.Źródło: Samsung