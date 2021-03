Sony zapowiada miniaturowy głośnik z mocnym dźwiękiem

XB13 zaskoczy dźwiękiem?

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie bezprzewodowego głośnika SRS-XB13. Według producenta, urządzenie łączy małe wymiary z donośnym brzmieniem.Głośnik XB13 dostarczany jest z wielofunkcyjnym paskiem do zawieszenia na plecaku, na nadgarstku, a nawet pod parasolem na plaży. Jeśli głośnik ma być umieszczony wysoko, można obrócić go ku dołowi, kierując dźwięk prosto w stronę słuchaczy. Urządzenie jest na tyle małe, że można je zabierać wszędzie, by nie rozstawać się z ulubionymi nagraniami.Według Sony, miniaturowy głośnik XB13 zaskakuje mocnym brzmieniem, zapewnianym przez technologię EXTRA BASSTM i procesor Sound Diffusion Processor. Technologia EXTRA BASSTM, oparta na połączeniu membrany biernej z pełnozakresowym głośnikiem, wzbogaca tony niskie i wzmacnia bas. Cyfrowy procesor Sound Diffusion Processor rozszerza natomiast zasięg emisji. Co ważne, łącząc bezprzewodowo dwa głośniki XB13, można uzyskać mocniejszy, donośniejszy dźwięk z efektem stereo.Stopień ochrony przed wodą i pyłem IP67 oznacza możliwość zabrania głośnika na basen, do parku i na długi spacer. Całkowicie naładowany akumulator wystarcza nawet na 16 godzin słuchania. Głośnik XB13 ma wbudowany mikrofon, który pozwala wygodnie rozmawiać przez telefon w domu i na dworze. Za łączność odpowiada standard Bluetooth 4.2, a maksymalny zasięg wynosi 10 metrów.Głośnik SRS-XB13 będzie można nabyć od kwietnia 2021 r.Źródło i zdjęcia: Sony