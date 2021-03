DDR5 daje kopa procesorom Intel Alder Lake. Znacznie lepsze osiągi niż na DDR4

Jak dużo mocy może dać DDR5 4800 MHz?

Deweloperska platforma testowa Intel Alder Lake-S / foto: mydrivers

Rewelacyjne wyniki pamięci Longsys DDR5 względem DDR4

Wyniki testów DDR5 i DDR4 na platformie Intela / foto: mydrivers

W Polsce o nim nie słyszeliśmy, ale w Azji Longsys nie jest anonimową firmą. Ten chiński producent pamięci podzielił się wynikami swoich testów wydajności DDR5 względem DDR4 na przyszłej platformie procesorów Intel Alder Lake 11 gen. Jest naprawdę świetnie.Zastosowano własne moduły Longsys DDR5 ES1 o prędkości 6,4 Gb/s, taktowaniu 4800 MHz oraz opóźnieniach CL40 (40-40-40-77) i napięciach o wartości 1,1 / 1,1 / 1,8 V (VDD / VDDQ / VPP). W zasadzie chodzi wręcz o dwa warianty UDIMM: single-rank (x8) 16 GB (JDEC R / C A 0,50) i dual-rank (x8) 32 GB (JDEC R / C B 0,51). Co więcej, pamięci Longsys DDR5 wykorzystują 8-warstwową konstrukcję PCB i mają wymiary 133,35 x 31,25 x 1,27 mm.Firma posługiwała się deweloperską platformą Intel Alder Lake-S ADP-S CRB z dwoma gniazdami UDIMM DDR5 i zaopatrzonej w desktopowy ośmiordzeniowy procesor Intel Core Alder Lake ES z niskim taktowaniem zaledwie 0,8 GHz. Oczywiście to mająca wiele różnic z gotowym komercyjnym produktem próbka inżynierska. Testy zostały przeprowadzone na Windowsie 10 x64, który był zainstalowany na nośniku SSD M.2 NVMe.Longsys zaczął od bliżej nieznanego na zachodzie chińskiego benchmarku, w którym platforma na DDR5 uzyskała 190 000 punktów, a na DDR4 91 757 punktów. Testowy komputer na DDR4 z CL22 (nie znamy taktowania) miał gorszy wynik aż o 53 proc! W programie AIDA64 nie było aż tak spektakularnie, ale platforma DDR5 także mocno przewyższyła osiągi tej na DDR4. Odpowiednio w odczycie, zapisie i kopiowaniu miała przewagę o 28 proc., 27 proc. i 10 proc.Jedynie opóźnienie było dwa razy większe w przypadku DDR5, ale to zapewne wina jeszcze nie do końca dopracowanej platformy na wiele miesięcy przed premierą i wysokiego parametru CL40. Ciekawe, jakie finalne różnice wydajności będą widoczne podczas premiery kolejnych generacji procesorów Intela i AMD, które będą już współpracowały z DDR5. Dla Intela będzie to też pożegnanie z procesem technologicznym 14 nm w komputerach stacjonarnych.Źródło i foto: